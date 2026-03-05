Mobile Number Numerology : कहीं आपका मोबाइल नंबर तो नहीं रोक रहा किस्मत का साथ ? DOB से करें पता

Mobile Number Numerology : आज के दौर में हमारा मोबाइल नंबर हमारी ऊर्जा का विस्तार बन गया है। अंक ज्योतिष के अनुसार, हर अंक एक विशेष ग्रह से जुड़ा होता है और उसकी अपनी एक वाइब्रेशन होती है। जब हम बार-बार एक ही नंबर का उपयोग करते हैं, तो उस नंबर की...

Mobile Number Numerology : आज के दौर में हमारा मोबाइल नंबर हमारी ऊर्जा का विस्तार बन गया है। अंक ज्योतिष के अनुसार, हर अंक एक विशेष ग्रह से जुड़ा होता है और उसकी अपनी एक वाइब्रेशन होती है। जब हम बार-बार एक ही नंबर का उपयोग करते हैं, तो उस नंबर की ऊर्जा हमारे जीवन के फैसलों, रिश्तों और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने लगती है। कई बार बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर आपकी जन्मतिथि की ऊर्जा से मेल नहीं खा रहा होता।

आपकी जन्मतिथि (मूलांक) और लकी मोबाइल नंबर

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग):

आपका स्वामी सूर्य है। आपके लिए मोबाइल नंबर का कुल योग 1, 2, 3, 5 या 9 होना बहुत शुभ है। यह आपको नेतृत्व क्षमता और प्रसिद्धि दिलाएगा। आपको अंक 8 के कुल योग वाले नंबर से बचना चाहिए, क्योंकि यह संघर्ष बढ़ा सकता है।

मूलांक 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग):

आपका स्वामी चंद्रमा है। आपके लिए 1, 2, 3 या 5 का कुल योग सबसे अच्छा है। यह आपकी मानसिक शांति और रचनात्मकता को बढ़ाएगा। आपको 8 और 9 अंक के योग वाले नंबरों से दूरी बनानी चाहिए।

मूलांक 3 (3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग):

आपका स्वामी बृहस्पति है। आपके लिए 1, 3, 5, 7 या 9 का कुल योग प्रगति के द्वार खोलता है। शिक्षा और सलाहकारी कार्यों में यह बहुत लाभ देता है। आपको अंक 6 के योग वाले नंबर से बचना चाहिए।

मूलांक 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग):

आपका स्वामी राहु है। आपके लिए 1, 5, 6 या 7 का कुल योग भाग्यशाली रहता है। यह आपको अचानक लाभ और सफलता दिला सकता है। आपको 4, 8 और 9 के कुल योग वाले नंबरों से सख्त परहेज करना चाहिए।

मूलांक 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग):

आपका स्वामी बुध है। आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि 1, 5 और 6 के योग वाले नंबर आपके लिए बेहतरीन हैं। यह व्यापार और संचार में सफलता दिलाते हैं। आपको 2 और 4 के योग से बचना चाहिए।

मूलांक 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग):

आपका स्वामी शुक्र है। आपके लिए 3, 5, 6, 8 या 9 का कुल योग सुख-सुविधाएं और प्रेम बढ़ाने वाला होता है। आपको अंक 1 के योग वाले मोबाइल नंबर से बचना चाहिए।

मूलांक 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग):

आपका स्वामी केतु है। आपके लिए 1, 3, 5 या 6 का कुल योग आध्यात्मिक और बौद्धिक शांति देता है। आपको 8 और 9 के योग वाले नंबरों से बचना चाहिए।

मूलांक 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग):

आपका स्वामी शनि है। आपके लिए 3, 5 या 6 का कुल योग सबसे सुरक्षित और स्थिर रहता है। आपको 1, 2, 4 और 8 के योग वाले नंबरों से पूरी तरह बचना चाहिए क्योंकि ये देरी और बाधाएं पैदा करते हैं।

मूलांक 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग):

आपका स्वामी मंगल है। आपके लिए 1, 3 या 9 का कुल योग साहस और ऊर्जा देता है। आपको 2 और 5 के योग वाले नंबरों का उपयोग नहीं करना चाहिए।

मोबाइल नंबर के अंदर के अंकों का राज

अंक 8 की अधिकता: यदि नंबर में 8 अंक तीन बार से ज्यादा आए, तो यह जीवन में अत्यधिक संघर्ष और अकेलापन ला सकता है।

बढ़ता क्रम: यदि नंबर के आखिरी तीन अंक बढ़ते क्रम में हों (जैसे 789), तो यह करियर में लगातार ग्रोथ का संकेत है।

अंक 2 और 4 का जोड़ा: अगर नंबर के बीच में 24 या 42 आए, तो यह अचानक धन हानि या स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं दे सकता है।