    1. Hindi News
    2. Dharm
Monthly Numerology March Prediction: जन्मतिथि से जानिए आपके लिए कितना शुभ रहेगा मार्च का महीना

27 Feb, 2026 09:01 AM

March Numerology Prediction 2026: मार्च का महीना अंक ज्योतिष के अनुसार नई ऊर्जा, परिवर्तन और प्रगति का संकेत देता है। वर्ष 2026 का सार्वभौमिक अंक (2+0+2+6 = 10 = 1) और मार्च (3) मिलकर कंपन संख्या 4 (1+3=4) का प्रभाव दे रहे हैं। अंक 4 राहु और स्थिरता, अनुशासन, मेहनत और अचानक बदलाव का प्रतीक माना जाता है। इस महीने सफलता उन्हीं लोगों को मिलेगी जो योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक सभी जातकों के लिए मार्च 2026 का विस्तृत अंक ज्योतिष भविष्यफल।

अपना मूलांक जानने के लिए अपनी जन्म तिथि (Date) को जोड़ें। जैसे 15 तारीख को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1+5 = 6 होगा।

मार्च 2026 का विशेष अंक योग
इस महीने का कंपन अंक 4 अनुशासन, स्थिरता और कर्म का प्रतीक है। सफलता उन्हीं को मिलेगी जो मेहनत और धैर्य से काम करेंगे।

Monthly Numerology March Prediction के अनुसार मार्च 2026 कई मूलांकों के लिए प्रगति और अवसरों का महीना है। सही दिशा, सकारात्मक सोच और बताए गए उपायों से आप अपने भाग्य को मजबूत बना सकते हैं।

अंक ज्योतिष हमें संकेत देता है, लेकिन सफलता आपके कर्म और प्रयास पर निर्भर करती है। सकारात्मक रहें, अनुशासन में रहें और मार्च के महीने का पूरा लाभ उठाएं।

मूलांक 1 (जन्म तिथि 1, 10, 19, 28)
मार्च आपके लिए नेतृत्व और नई शुरुआत का महीना है। करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रमोशन या नई नौकरी के योग बन रहे हैं।
प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।
आर्थिक स्थिति: निवेश से लाभ संभव।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या तनाव से बचें।
लकी रंग: सुनहरा
लकी दिन: रविवार
उपाय: प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें।

मूलांक 2 (जन्म तिथि 2, 11, 20, 29)
यह महीना भावनात्मक संतुलन का है। निर्णय लेते समय दिल से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करें।
करियर: टीमवर्क से सफलता मिलेगी।
प्रेम: रिश्तों में मधुरता रहेगी।
धन: खर्च बढ़ सकता है।
लकी रंग: सफेद
लकी दिन: सोमवार
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।

मूलांक 3 (जन्म तिथि 3, 12, 21, 30)
गुरु का प्रभाव आपको ज्ञान और सम्मान दिलाएगा। शिक्षा, प्रतियोगिता और सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है।
प्रेम: विवाह प्रस्ताव संभव।
आर्थिक स्थिति: धन लाभ के संकेत।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या से सावधान।
लकी रंग: पीला
लकी दिन: गुरुवार
उपाय: “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का जप करें।

मूलांक 4 (जन्म तिथि 4, 13, 22, 31)
यह महीना आपके लिए उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। अचानक बदलाव संभव हैं।
करियर: नई दिशा मिलेगी।
प्रेम: गलतफहमी से बचें।
धन: निवेश सोच-समझकर करें।
लकी रंग: नीला
लकी दिन: शनिवार
उपाय: गरीबों को काला तिल दान करें।

मूलांक 5 (जन्म तिथि 5, 14, 23)
मार्च रोमांच और अवसरों का महीना है। व्यापार में विस्तार होगा।
प्रेम: सिंगल लोगों की खास मुलाकात संभव।
धन: अचानक लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: यात्रा के दौरान सावधानी रखें।
लकी रंग: हरा
लकी दिन: बुधवार
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

मूलांक 6 (जन्म तिथि 6, 15, 24)
शुक्र का प्रभाव प्रेम और विलासिता बढ़ाएगा।
प्रेम: रिश्तों में रोमांस रहेगा।
करियर: कला और मीडिया से जुड़े लोगों को लाभ।
धन: खर्च बढ़ सकता है।
लकी रंग: गुलाबी
लकी दिन: शुक्रवार
उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।

मूलांक 7 (जन्म तिथि 7, 16, 25)
यह महीना आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति का है।
करियर: रिसर्च और विश्लेषण से जुड़े लोगों को लाभ।
प्रेम: भावनात्मक दूरी कम करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
लकी रंग: क्रीम
लकी दिन: सोमवार
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

मूलांक 8 (जन्म तिथि 8, 17, 26)
शनि का प्रभाव मेहनत का फल दिलाएगा।
करियर: प्रमोशन संभव।
धन: पुराने कर्ज से राहत।
प्रेम: गंभीरता बढ़ेगी।
लकी रंग: गहरा नीला
लकी दिन: शनिवार
उपाय: शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं।

मूलांक 9 (जन्म तिथि 9, 18, 27)
मार्च ऊर्जा और साहस से भरपूर रहेगा।
करियर: नई शुरुआत के योग।
प्रेम: रिश्तों में जुनून रहेगा।
धन: खर्च पर नियंत्रण रखें।
लकी रंग: लाल
लकी दिन: मंगलवार
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

