Vrish Rashifal 1 March : वृषभ राशि वालों की सोई किस्मत जागेगी ! 1 मार्च का 'लकी टिप' बदल सकता है आपका पूरा दिन

Vrish Rashifal 1 March : मार्च महीने की शुरुआत वृष राशि के जातकों के लिए स्थिरता और सुनहरे अवसरों का नया पैकेट लेकर आ रही है। अगर आपका जन्म वृषभ राशि में हुआ है, तो 1 मार्च का दिन आपके लिए किसी 'टर्निंग पॉइंट' से कम नहीं होगा। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आपकी राशि में सुख-सुविधाओं और धन के योग बेहद प्रबल हैं।

आर्थिक स्थिति

वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, जो ऐश्वर्य का प्रतीक है। 1 मार्च को आपकी राशि में धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे। पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से आपको बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। यदि आपने किसी को उधार दिया था, तो आज वह पैसा वापस मिलने की पूरी उम्मीद है। आज आप सुख-सुविधा की वस्तुओं या घर की सजावट पर धन खर्च कर सकते हैं।

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा और व्यापारियों, दोनों के लिए मार्च का पहला दिन 'सुपर हिट' रहने वाला है। व्यापारियों के लिए आज किसी नए प्रोजेक्ट या पार्टनरशिप की शुरुआत करना बहुत फायदेमंद रहेगा। सहकर्मी आपकी सलाह मानेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों से आपको विशेष प्रशंसा मिलेगी। यदि आपका कोई काम सरकारी दफ्तर में अटका है, तो आज वह गति पकड़ेगा।

लव लाइफ और परिवार

पारिवारिक माहौल बेहद सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा। जीवनसाथी के साथ चल रहे मतभेद आज समाप्त होंगे और आपसी समझ बढ़ेगी। यदि आप किसी को पसंद करते हैं, तो आज अपनी बात कहने का सही समय है। शाम को परिवार के साथ किसी मांगलिक चर्चा या छोटी पार्टी का योग बन रहा है।

सेहत

आज आप खुद को बहुत संतुलित और शांत महसूस करेंगे। योग और ध्यान में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे पुरानी मानसिक थकान दूर होगी।

1 मार्च का लकी टिप

लकी टिप: सुबह स्नान के बाद सफेद रंग के वस्त्र पहनें और घर से निकलने से पहले अपनी माता या घर की किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लें। साथ ही, मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। यह छोटा सा काम आपके दिन भर के बिगड़े कामों को बना देगा।

शुभ रंग: सफेद और क्रीम

शुभ अंक: 2 और 7

