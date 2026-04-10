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Vastu tips : नेम प्लेट की सही दिशा बदल देगी आपकी तकदीर ! जानें वास्तु के वो गुप्त नियम जो लाएंगे घर में सुख-समृद्धि

Edited By Updated: 10 Apr, 2026 10:26 AM

name plate direction vastu

वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। जिस तरह एक सुंदर मुखमंडल व्यक्ति की पहचान होता है, उसी तरह घर के बाहर लगी नेम प्लेट उस घर की पहचान और वहां रहने वालों के भाग्य का आईना होती है।

Vastu tips : वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। जिस तरह एक सुंदर मुखमंडल व्यक्ति की पहचान होता है, उसी तरह घर के बाहर लगी नेम प्लेट उस घर की पहचान और वहां रहने वालों के भाग्य का आईना होती है। अक्सर लोग इसे केवल सजावट की वस्तु समझते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार, गलत दिशा या गलत तरीके से लगी नेम प्लेट जीवन में बाधाएं और आर्थिक तंगी ला सकती है। तो आइए जानते हैं नेम प्लेट से जुड़े वो गुप्त वास्तु नियम, जो आपके घर के भाग्य का ताला खोल सकते हैं।

दिशा का चुनाव: कहां लगाएं नेम प्लेट?
वास्तु शास्त्र के अनुसार, नेम प्लेट हमेशा मुख्य दरवाजे के दायीं ओर लगानी चाहिए। इसे प्रवेश द्वार की चौखट के ऊपरी हिस्से के बीच में लगाना भी शुभ माना जाता है।

उत्तर मुखी घर: उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार पर नेम प्लेट लगाएं।

दक्षिण मुखी घर: दक्षिण या पूर्व की दिशा का चुनाव करें।

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ऊंचाई और बनावट का रखें ध्यान
नेम प्लेट कभी भी फर्श के करीब या बहुत नीचे नहीं होनी चाहिए। इसे घर के मुख्य द्वार की आधी ऊंचाई (आई लेवल) पर लगाना चाहिए ताकि आने-जाने वालों की नजर उस पर सीधे पड़े। नेम प्लेट हमेशा स्थिर होनी चाहिए, वह लटकती हुई या हिलती हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन में अस्थिरता लाती है।

धातु और रंगों का जादुई असर
नेम प्लेट का रंग और सामग्री आपके घर की दिशा के अनुसार होनी चाहिए। 

लकड़ी (Wood): यदि आपका घर पूर्व या उत्तर मुखी है, तो लकड़ी की नेम प्लेट सबसे उत्तम है।

धातु (Metal): पश्चिम मुखी घर के लिए धातु (स्टील या तांबा) की नेम प्लेट समृद्धि लाती है।

रंग: गहरे और डरावने रंगों के बजाय सफेद, हल्का पीला, केसरिया या क्रीम जैसे सौम्य रंगों का चुनाव करें।

स्पष्टता और सफाई का महत्व
वास्तु के अनुसार, नेम प्लेट पर लिखे अक्षर साफ और पढ़ने योग्य होने चाहिए। नाम के अक्षर टूटे हुए या अस्पष्ट नहीं होने चाहिए। नेम प्लेट पर कभी भी धूल या मकड़ी के जाले जमा न होने दें। गंदी नेम प्लेट नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और घर के मुखिया के सम्मान में कमी लाती है।

नेम प्लेट पर रोशनी का प्रबंध
नेम प्लेट के पास पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। यदि संभव हो, तो इसके ऊपर एक छोटा बल्ब या स्पॉटलाइट लगाएं। शाम के समय नेम प्लेट का चमकना घर में सकारात्मकता और प्रसिद्धि को बढ़ाता है। अंधेरे में डूबी नेम प्लेट प्रगति में रुकावट पैदा करती है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ


 

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