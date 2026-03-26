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Navratri 2026 Day 9 Wishes : मिलेगा हर कार्य में सिद्धि का वरदान ! महानवमी पर इन शुभकामनाओं के साथ शुरू करें खुशियों का नया अध्याय

Edited By Updated: 26 Mar, 2026 04:50 PM

navratri 2026 day 9 wishes

नवरात्रि का पावन उत्सव अपने चरमोत्कर्ष पर है। आठ दिनों की अखंड साधना और भक्ति के बाद, अब वक्त है महानवमी का, जो पूर्णता और सिद्धियों का प्रतीक है। महानवमी 2026, न केवल मां सिद्धिदात्री की पूजा का दिन है, बल्कि यह हमारे जीवन में सफलता और संतोष  के नए...

Navratri 2026 Day 9 Wishes : नवरात्रि का पावन उत्सव अपने चरमोत्कर्ष पर है। आठ दिनों की अखंड साधना और भक्ति के बाद, अब वक्त है महानवमी का, जो पूर्णता और सिद्धियों का प्रतीक है। महानवमी 2026, न केवल मां सिद्धिदात्री की पूजा का दिन है, बल्कि यह हमारे जीवन में सफलता और संतोष  के नए अध्याय की शुरुआत का भी सूचक है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां सिद्धिदात्री की शरण में जाता है, उसके सारे अटके कार्य पूरे हो जाते हैं और उसे हर क्षेत्र में सिद्धि का वरदान मिलता है। तो आइए जानते हैं महानवमी के महत्व और कुछ ऐसे मौलिक, काव्यात्मक संदेशों के बारे में जिन्हें भेजकर आप अपने प्रियजनों के जीवन में खुशियों का संचार कर सकते हैं।

महानवमी का पावन संदेश

"सिद्धिदात्री मां का आशीर्वाद लाएगा रंग,
हर काम में मिलेगी सफलता, खुशियों के संग।
मिट जाएगा हर अंधेरा, नया सवेरा आएगा,
इस नवमी मां का नाम, हर दिल को लुभाएगा।"

"चरणों में शीश झुकाएं, जयकारे लगाएं,
ममता की मूरत मां, हर दुःख मिटाएं।
अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां मिलें आपको,
सुख और शांति का, वरदान दिलवाएं।"

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"कंजिका पूजन की खुशबू, घर में समाए,
मां का दुलार मिले, हर बाधा हट जाए।
इस नवमी करें शुरुआत, खुशियों के नए दौर की,
मां की कृपा बरसेगी, हर ओर हर दौर की।"

"शब्दों में मां की महिमा, कैसे बयां करें,
हर सिद्धि की दाता मां, क्यों न उन्हें नमन करें।
आज का दिन है खास, कुछ नया करने का,
मां का नाम लेकर, सफलता की ओर बढ़ने का।"

"नवरात्रि का नौवां दिन, सुख-समृद्धि का है मेल,
मां सिद्धिदात्री की कृपा से, मिट जाएगा हर खेल।
भेजें ये काव्यात्मक विशेज, अपनों को दिल से,
मां का आशीर्वाद मिले, हर क्षेत्र हर मंजिल से।"

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