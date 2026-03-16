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Navratri Fasting Tips : नवरात्रि व्रत में क्या खाना सही ? जानें 9 दिनों के जरूरी नियम और सावधानियां

Edited By Updated: 16 Mar, 2026 01:19 PM

navratri fasting tips

Navratri Fasting Tips : नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना के साथ-साथ शरीर और मन की शुद्धि का समय भी है। 19 मार्च 2026 से शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले श्रद्धालु नौ दिनों तक सात्विक जीवनशैली का पालन करते हैं। यदि आप पहली बार व्रत...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Navratri Fasting Tips : नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना के साथ-साथ शरीर और मन की शुद्धि का समय भी है। 19 मार्च 2026 से शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले श्रद्धालु नौ दिनों तक सात्विक जीवनशैली का पालन करते हैं। यदि आप पहली बार व्रत रख रहे हैं या नियमों को लेकर स्पष्टता चाहते हैं, तो यह मार्गदर्शिका आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। नवरात्रि के व्रत में खान-पान और दिनचर्या के नियमों का पालन करना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से अनिवार्य है बल्कि यह आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है।

Navratri Fasting Tips

Navratri Fasting Diet नवरात्रि व्रत का खान-पान
व्रत के दौरान सात्विक और हल्का भोजन करने की सलाह दी जाती है ताकि शरीर की ऊर्जा भक्ति में लगी रहे।

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अनाज और आटा: व्रत में सामान्य गेहूं, चावल, बेसन या मैदे का उपयोग नहीं होता। इसके स्थान पर कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, सामा के चावल (व्रत के चावल), राजगिरा और साबूदाने का उपयोग किया जा सकता है।

सब्जियां: आप आलू, शकरकंद, अरबी, कद्दू (सीताफल), लौकी, खीरा और टमाटर का सेवन कर सकते हैं।

फल और डेयरी: सभी प्रकार के ताजे फल, दूध, दही, पनीर, मलाई, मक्खन और घी पूरी तरह मान्य हैं।

मसाले और नमक: सामान्य नमक के स्थान पर सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। मसालों में जीरा, काली मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, अजवाइन और हरी धनिया का उपयोग किया जा सकता है।

मेवे और बीज: बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट  और मखाने ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत हैं।

Navratri Fasting Tips

What to Avoid किन चीजों से रखें दूरी 

शास्त्रों के अनुसार, नवरात्रि में तामसिक भोजन से दूर रहना आवश्यक है क्योंकि ये मन में चंचलता और आलस्य पैदा करते हैं।

अनाज और दालें: गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, रागी, चना, मूंग, मसूर और अन्य सभी प्रकार की दालें वर्जित हैं।

प्याज और लहसुन: इन्हें तामसिक माना जाता है। भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल न करें।

मांसाहार और नशा: मांस, मछली, अंडे, शराब, धूम्रपान और किसी भी प्रकार के नशे से पूरी तरह दूरी बनाएं।

नमक और मसाले: साधारण सफेद नमक और हल्दी, हींग, राई, मेथी दाना, गरम मसाला और धनिया पाउडर का उपयोग कई परंपराओं में वर्जित माना जाता है।

बाहर का खाना: पैकेट बंद भोजन, जंक फूड और किसी और के घर का बना खाना व्रत के दौरान न खाएं।

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नवरात्रि व्रत के अन्य महत्वपूर्ण नियम

व्रत का अर्थ केवल भोजन त्यागना नहीं, बल्कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना भी है।

ब्रह्मचर्य का पालन: नवरात्रि के नौ दिनों तक शारीरिक और मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें।

स्वच्छता का ध्यान: घर को साफ रखें। नित्य स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मां दुर्गा की पूजा करें।

सोने के नियम: यदि संभव हो, तो जमीन पर चटाई या बिस्तर बिछाकर सोएं। दोपहर में सोने से बचें।

वाणी और आचरण: किसी के बारे में बुरा न बोलें, न ही किसी से कलह करें। क्रोध और द्वेष से दूर रहकर निरंतर मां के मंत्रों का जाप करें।

बाल और नाखून: व्रत के दौरान बाल काटना, नाखून काटना और दाढ़ी बनाना वर्जित माना गया है।

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