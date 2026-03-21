Navratri Upay : नवरात्रि में लौंग से करें ये आसान उपाय, राहु-केतु दोष से मिलेगी राहत

Navratri Upay : नवरात्रि का पावन पर्व केवल शक्ति की उपासना का समय नहीं है, बल्कि यह ज्योतिषीय दोषों के निवारण और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के संचार का एक स्वर्णिम अवसर भी है। तंत्र शास्त्र और ज्योतिष में लौंग को ऊर्जा का वाहक माना गया है। इसे शक्ति...

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Navratri Upay : नवरात्रि का पावन पर्व केवल शक्ति की उपासना का समय नहीं है, बल्कि यह ज्योतिषीय दोषों के निवारण और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के संचार का एक स्वर्णिम अवसर भी है। तंत्र शास्त्र और ज्योतिष में लौंग को ऊर्जा का वाहक माना गया है। इसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है और देवी दुर्गा की पूजा में इसका विशेष महत्व है। यदि आप राहु-केतु के दोषों, मानसिक तनाव, या कार्यों में आ रही बाधाओं से परेशान हैं, तो नवरात्रि के नौ दिन लौंग के कुछ विशेष उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं।

ज्योतिष में लौंग और राहु-केतु का संबंध

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, लौंग का संबंध बुध और राहु से माना जाता है। इसकी तीखी गंध और औषधीय गुण नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की क्षमता रखते हैं। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है, जो अचानक जीवन में उथल-पुथल मचाते हैं। नवरात्रि के दौरान जब ब्रह्मांड में शक्ति तत्व प्रबल होता है, तब लौंग के माध्यम से किए गए उपाय इन ग्रहों के दुष्प्रभाव को शांत करने में अत्यधिक प्रभावी होते हैं।

राहु-केतु दोष से मुक्ति के लिए विशेष लौंग उपाय

राहु-केतु की शांति के लिए शिवलिंग पर अर्पण

यदि आपकी कुंडली में राहु या केतु की महादशा चल रही है, तो नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन 2 साबुत लौंग लें। इन्हें अपने सिर से 7 बार वार कर (उल्टा घुमाकर) पास के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। भगवान शिव राहु-केतु के नियंत्रक माने जाते हैं, इसलिए यह उपाय ग्रहों की क्रूरता को कम करता है।

.सरसों तेल और लौंग का दीपक

राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए नवरात्रि की शाम को एक मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल भरें और उसमें दो साबुत लौंग डाल दें। इस दीपक को घर के सबसे अंधेरे कोने में या मुख्य द्वार के बाहर जलाएं। यह घर से नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकालने और राहु जनित भय को दूर करने में सहायक है।

शनिवार और मंगलवार का विशेष उपाय

चूंकि नवरात्रि के नौ दिनों में कोई न कोई मंगलवार और शनिवार जरूर आता है, इस दिन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय केतु के कारण आ रहे आकस्मिक संकटों और शत्रु बाधा से रक्षा करता है।

अन्य समस्याओं के लिए प्रभावी लौंग टोटके

धन लाभ और बरकत के लिए

अगर मेहनत के बाद भी पैसा नहीं टिक रहा है, तो नवरात्रि में माता लक्ष्मी के सामने गुलाब के फूलों के साथ दो लौंग भी अर्पित करें। नवमी के दिन इन लौंगों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। माना जाता है कि इससे राहु की वजह से होने वाले फिजूलखर्च पर रोक लगती है।

मानसिक शांति और क्लेश मुक्ति

यदि राहु के कारण घर में हमेशा तनाव रहता है, तो कपूर के साथ 2 लौंग जलाकर पूरे घर में उसका धुआं दिखाएं। यह प्रक्रिया नौ दिनों तक रोज सुबह-शाम करें। कपूर और लौंग का मेल वातावरण को शुद्ध करता है और वास्तु दोषों को मिटाता है।

रुके हुए कार्यों की सिद्धि के लिए

यदि आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है, तो नवरात्रि में मंदिर जाते समय अपने मुंह में दो लौंग रखकर निकलें। कार्यस्थल पर पहुंचकर मन ही मन अपनी सफलता की प्रार्थना करें। काम पूरा होने की संभावना बढ़ जाएगी।