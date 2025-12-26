Main Menu

छत पर उगा पीपल या पितृदोष का इशारा? जानिए क्या कहते हैं शास्त्र

peepal tree pitra dosh signs and symptoms

हिंदू शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को देवतुल्य माना गया है, जिसमें त्रिदेवों का वास होता है। यही पूजनीय पीपल यदि आपके घर की छत या दीवार पर उग आए, तो यह आशीर्वाद नहीं बल्कि एक अशुभ संकेत की ओर इशारा करता है।

Peepal Tree Pitra Dosh Signs and Symptoms : हिंदू शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को देवतुल्य माना गया है, जिसमें त्रिदेवों का वास होता है। यही पूजनीय पीपल यदि आपके घर की छत या दीवार पर उग आए, तो यह आशीर्वाद नहीं बल्कि एक अशुभ संकेत की ओर इशारा करता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार, घर की संरचना पर पीपल का उगना पितृदोष का प्रतीक माना जाता है, जो परिवार की सुख-शांति और आर्थिक उन्नति को देखते ही देखते रोक सकता है।अक्सर लोग डर या अनजाने में इसे तुरंत काट देते हैं, लेकिन पीपल को हटाने के भी कुछ कड़े और विशेष नियम हैं। बिना विधि-विधान के पीपल को उखाड़ना या नष्ट करना जीवन में नई मुसीबतों को न्योता दे सकता है। तो आइए जानते हैं घर पर उगा पीपल क्यों अशुभ माना जाता है, यह पितृदोष से कैसे जुड़ा है और इसे हटाने के वे कौन से नियम हैं जिनका पालन करना आपके लिए बेहद जरूरी है।

Peepal Tree Pitra Dosh Signs and Symptoms

पीपल का घर में उगना क्यों माना जाता है अशुभ?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है, इसलिए इसे पूजनीय माना जाता है। लेकिन वास्तु के अनुसार, घर के भीतर या दीवार पर पीपल का होना अशुभ है। ज्योतिषियों का मानना है कि घर की दीवार पर पीपल का उगना पूर्वजों की नाराजगी या पितृदोष की ओर इशारा करता है।  माना जाता है कि इसकी छाया या जड़ें घर में होने से परिवार में कलह बढ़ती है और धन का संचय नहीं हो पाता।

जड़ों का विस्तार है घर के लिए खतरा
व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो पीपल की जड़ें बहुत शक्तिशाली होती हैं। यदि ये दीवारों या छत की दरारों में पनपने लगें, तो ये धीरे-धीरे पूरे ढांचे को कमजोर कर देती हैं, जिससे घर के गिरने का खतरा बढ़ जाता है।

Peepal Tree Pitra Dosh Signs and Symptoms

हटाने के नियम: कभी भी सीधे न उखाड़ें
पीपल को पूजनीय माना गया है, इसलिए इसे उखाड़ने में जल्दबाजी न करें। शास्त्रों के अनुसार, पीपल को हटाने के लिए रविवार का दिन सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वास माना जाता है। पौधे को हटाने से पहले हाथ जोड़कर क्षमा मांगें और कहें कि आप इसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि घर की सुरक्षा के लिए हटा रहे हैं। 

कोशिश करें कि पौधा जड़ से निकले। इसके लिए आप दरार में थोड़ा दूध या तेल डालकर जड़ को ढीला कर सकते हैं। उखाड़ने के बाद पौधे को कचरे में न फेंकें। इसे किसी गमले, मंदिर परिसर या नदी के किनारे मिट्टी में दोबारा रोप दें।

अगर बार-बार उग रहा है पीपल?
यदि आपके घर में बार-बार पीपल उगता है, तो यह संकेत है कि आपके घर का वास्तु या ग्रहों की दशा अनुकूल नहीं है। ऐसे में 45 दिनों तक लगातार पीपल के पौधे की सेवा करना और फिर उसे विधि-विधान से हटाकर मंदिर में दान करना शुभ माना जाता है।

Peepal Tree Pitra Dosh Signs and Symptoms

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

