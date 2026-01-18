Prayagraj : संगम तट पर 5 करोड़ रुद्राक्ष से निर्मित ज्योतिर्लिंग आकर्षण का केंद्र

प्रयागराज (एजैंसी): प्रयागराज के संगम तट पर माघ मेले के दौरान 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से निर्मित 11 फुट ऊंचे, 7 फुट मोटे और 9 फुट चौड़े दिव्य ज्योतिर्लिंग की भव्य स्थापना की गई। इसे एकादश रुद्र, 7 पुष्टियों और नौधा भक्ति के प्रतीक के रूप में...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ प्रयागराज (एजैंसी): प्रयागराज के संगम तट पर माघ मेले के दौरान 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से निर्मित 11 फुट ऊंचे, 7 फुट मोटे और 9 फुट चौड़े दिव्य ज्योतिर्लिंग की भव्य स्थापना की गई। इसे एकादश रुद्र, 7 पुष्टियों और नौधा भक्ति के प्रतीक के रूप में बनाया गया है। अभय चैतन्य ब्रह्मचारी मौनी बाबा के अनुसार, इस ज्योतिर्लिंग का उद्देश्य भगवान शिव से राष्ट्रीय और वैश्विक समस्याओं के समाधान, आतंकवाद उन्मूलन, राष्ट्र की सुरक्षा, धार्मिक मंदिरों का निर्माण और शिक्षा का प्रसार है।