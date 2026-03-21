Premanand Maharaj : खुशी का असली रहस्य क्या है ? प्रेमानंद महाराज की ये सीख बदल देगी जीवन

Edited By Prachi Sharma,Updated: 21 Mar, 2026 11:56 AM
Premanand Maharaj : स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन आज के अशांत युग में शांति और संतोष का एक बड़ा स्रोत बन चुके हैं। उनकी वाणी में न केवल आध्यात्मिकता है, बल्कि जीवन को जीने का एक बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण भी है। अगर आप उनसे पूछें कि खुशी का...
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Premanand Maharaj : स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन आज के अशांत युग में शांति और संतोष का एक बड़ा स्रोत बन चुके हैं। उनकी वाणी में न केवल आध्यात्मिकता है, बल्कि जीवन को जीने का एक बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण भी है। अगर आप उनसे पूछें कि खुशी का असली रहस्य क्या है ? तो उनका उत्तर किसी भौतिक वस्तु या सुख-सुविधा में नहीं, बल्कि मन की स्थिति और ईश्वर के प्रति समर्पण में छिपा होता है।
खुशी बाहर नहीं, भीतर है
हम अक्सर सोचते हैं कि एक बड़ी कार, सुंदर घर या समाज में प्रतिष्ठा मिल जाने से हम खुश हो जाएंगे। महाराज जी कहते हैं कि यह सबसे बड़ा भ्रम है। बाहरी चीजें केवल सुविधा दे सकती हैं, शांति नहीं। असली खुशी आपके मन की गहराई में है। जब तक आप बाहरी दुनिया में सुख ढूंढेंगे, आप एक मृगतृष्णा के पीछे भागते रहेंगे। जिस दिन आप अपने भीतर झांकेंगे और संतोष करना सीखेंगे, खुशी खुद-ब-खुद आपके पास चली आएगी।
परेशानी को देखने का नजरिया बदलें
महाराज जी का मानना है कि दुख हमें तब होता है जब चीजें हमारे मन के मुताबिक नहीं होतीं। जो हो रहा है, उसे ईश्वर की इच्छा (विधान) मानकर स्वीकार करें। जब आप यह मान लेते हैं कि जीवन में आने वाला हर उतार-चढ़ाव उस परमात्मा की मर्जी है, तो आपका अहंकार और आपकी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। यही स्वीकार भाव परम सुख का द्वार है।
इंद्रिय सुख बनाम आत्मिक आनंद
आज की दुनिया इंद्रिय सुख (खाना, पीना, घूमना, वासना) को ही खुशी मानती है। महाराज जी हमें चेतावनी देते हैं कि इंद्रिय सुख बिजली की चमक की तरह है—क्षण भर के लिए उजाला करता है और फिर अंधेरा कर देता है। असली खुशी वह है जो स्थायी हो। और स्थायी खुशी केवल नाम जप और सेवा से मिलती है। जब आप राधा-नाम या अपने इष्ट का निरंतर स्मरण करते हैं, तो मन के विकार (काम, क्रोध, लोभ, मोह) शांत होने लगते हैं।
दूसरों की सेवा में ही सुख है
प्रेमानंद महाराज अक्सर कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, वह कभी पूरी तरह खुश नहीं रह सकता। सच्चा सुख दूसरों के आंसू पोंछने और उनके काम आने में है। यदि आप किसी दुखी व्यक्ति की मदद करते हैं या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो आपके हृदय में जो तृप्ति महसूस होती है, वही असली खुशी का स्वरूप है।
मन को काबू करने की कला
हमारा मन एक अशांत घोड़े की तरह है जो हमें हर जगह दौड़ाता है। महाराज जी के अनुसार, खुशी के लिए मन का अनुशासित होना अनिवार्य है। कुसंग से बचें और सत्संग को अपनाएं। सोशल मीडिया और व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट न करें। जितना अधिक आप मौन और अंतर्मुखी होंगे, उतने ही अधिक सुखी होंगे।
वर्तमान में जीना
महाराज जी की सबसे बड़ी सीख यह है कि हम या तो बीते हुए कल के पछतावे में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता में। इस चक्कर में हम आज को खो देते हैं।अभी इसी क्षण भगवान का नाम लें और अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएं। यही वर्तमान में जीने की कला है और यही खुशी का रहस्य है।
क्रोध का त्याग
क्रोध खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। महाराज जी कहते हैं कि जब आपको क्रोध आए, तो चुप हो जाइए। क्रोध में लिया गया निर्णय या बोले गए शब्द आपके जीवन की शांति को महीनों तक छीन सकते हैं। क्षमा करना सीखें; क्षमा करने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी होता है।
प्रेमानंद महाराज की शिक्षाओं का सार यह है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। यह यात्रा तब शुरू होती है जब आप अपनी इच्छाओं को कम करते हैं और भगवान के चरणों में अपना विश्वास बढ़ाते हैं।