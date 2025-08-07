Ram Statue in Canada: कनाडा में भी जय श्रीराम की गूंज, 51 फीट ऊंची प्रतिमा मिसीसॉगा में की गई है स्थापित

टोरंटो : कनाडा में के मिसीसॉगा शहर में भगवान श्रीराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। यह उत्तरी अमरीका महाद्वीप की सबसे ऊंची राम प्रतिमा है। हाल ही में हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में इस प्रतिमा का भव्य अनावरण हुआ।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

टोरंटो : कनाडा में के मिसीसॉगा शहर में भगवान श्रीराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। यह उत्तरी अमरीका महाद्वीप की सबसे ऊंची राम प्रतिमा है। हाल ही में हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में इस प्रतिमा का भव्य अनावरण हुआ।

मानेसर के हैं शिल्पकार : इस प्रतिमा के शिल्पकार भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार नरेश कुमार कुमावत हैं। यह दिव्य मूर्ति गुरुग्राम के मानेसर स्थित मातु राम आर्ट सेंटर में विशेष स्टील फ्रेम पर तैयार की गई है। कुमावत का कहना है कि यह सिर्फ कलाकृति नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सेतु है।

मेक कनाडा ग्रेट अगेन के नारे लगे

मिसीसॉगा के हिंदू हैरिटेज सेंटर में भगवान श्रीराम की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर पहुंचे भारत-कनाडा समुदाय के लोगों ने मैक कनाडा ग्रेट अगेन के नारे लगा। इस अवसर पर कनाडा की मंत्री रेची वल्डेज़, ट्रेजरी बोर्ड के अध्यक्ष शफकत अली, अंत्तराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू शामिल थे। हाऊस ऑफ कॉमन्स में विपक्ष के नेता भी मौजूद रहे।



