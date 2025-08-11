Daily horoscope : आज इन राशियों के जीवन स्तर में होगा सुधार

Edited By Prachi Sharma,Updated: 11 Aug, 2025 07:00 AM

मेष : व्हीकल्स की सेल-परचेज तथा उन्हें डेकोरेट करने का काम करने वालों को अपने कामों में पर्याप्त लाभ मिलेगा।

वृष: किसी अफसर के साफ्ट सपोर्टिव रुख के कारण किसी बाधा-मुश्किल के सुलझने की आशा बढ़ेगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।

मिथुन: यत्न करने पर आपकी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग में कोई बाधा मुश्किल हट सकती है, मनोबल दबदबा भी बना रहेगा।

कर्क : पेट के मामले में अटेंटिव रहना सही रहेगा, सफर भी टाल दें क्योंकि वह परेशानी वाला होगा, उधारी में भी न फंसें।

सिंह: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, मन सैर-सफर के लिए राजी रहेगा, ढैया परेशानी देने वाला जरूर है, सावधानी रखें।

कन्या :शत्रुओं की शरारतों-हरकतों के कारण मन डरा-डरा सा रहेगा, जिस कारण आप कुछ भी करने में मुश्किल महसूस करेंगे।

तुला: स्ट्रांग सितारा के कारण आप अपने किसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में सफल होंगे, तेज प्रभाव बना रहेगा।

वृश्चिक : कोर्ट-कचहरी में जाने पर आपके पक्ष की बेहतर सुनवाई होगी, आपका प्रभाव दबदबा बना रहेगा।

धनु : आम तौर पर स्ट्रांग सितारा आप को हिम्मती उत्साही तथा कामकाजी तौर पर व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा।

मकर : व्यापार कारोबार में लाभ, कामकाजी टूरिंग भी फ्रूटफुल रहेगी, कामकाजी भागदौड़ तथा प्लानिंग भी अच्छा नतीजा देगी।

कुम्भ : व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, समय कामयाबी वाला, मगर मौसम के एक्सपोइयर से अपना बचाव रखें।

मीन: सितारा नुकसान वाला, खर्चों-परेशानियों वाला, ध्यान रखें कि आपकी कोई पेमैंट न किसी के नीचे फंस जाए।