Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • Sardar Vallabhbhai Patel Story: पढ़े, बिखरे भारत को संजोने वाले लौह पुरुष की कहानी

Sardar Vallabhbhai Patel Story: पढ़े, बिखरे भारत को संजोने वाले लौह पुरुष की कहानी

Edited By Sarita Thapa,Updated: 13 Aug, 2025 06:01 AM

sardar vallabhbhai patel story

Sardar Vallabhbhai Patel Story: विद्यार्थियों की एक टोली पढ़ने के लिए रोजाना अपने गांव से कई मील दूर दूसरे गांव जाती थी। एक दिन जाते-जाते अचानक विद्यार्थियों को लगा कि उनमें एक विद्यार्थी कम है। ढूंढने पर पता चला कि वह पीछे रह गया है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Sardar Vallabhbhai Patel Story: विद्यार्थियों की एक टोली पढ़ने के लिए रोजाना अपने गांव से कई मील दूर दूसरे गांव जाती थी। एक दिन जाते-जाते अचानक विद्यार्थियों को लगा कि उनमें एक विद्यार्थी कम है। ढूंढने पर पता चला कि वह पीछे रह गया है। देखा तो वह रास्ते में ही पीछे रुका हुआ था। उसे रुका देखकर एक विद्यार्थी ने आवाज लगाई, “तुम वहां क्या कर रहे हो?”

PunjabKesari Sardar Vallabhbhai Patel Story

उस विद्यार्थी ने वहीं से उत्तर दिया, “ठहरो, मैं अभी आता हूं।” 

और ये भी पढ़े

यह कहकर उसने धरती में गड़े एक  खूंटे को पकड़ा, जोर से हिलाया, उखाड़ा और एक ओर फेंक दिया। इसके बाद वह संतुष्ट मन से फिर अपनी टोली में आ मिला। उसके एक साथी ने पूछा, “तुमने वह खूंटा क्यों उखाड़ा? इसे तो किसी ने खेत की हद बताने के लिए गाड़ा था।” 

PunjabKesari Sardar Vallabhbhai Patel Story

 इस पर विद्यार्थी बोला, “लेकिन वह बीच रास्ते में गड़ा हुआ था। चलने में रुकावट डालता था। जो खूंटा रास्ते की रुकावट बने, उस खूंटे को उखाड़ फेंकना चाहिए।” 

वह विद्यार्थी और कोई नहीं, बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल थे। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर मजबूत और एकीकृत भारत के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।

PunjabKesari Sardar Vallabhbhai Patel Story

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!