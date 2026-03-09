Main Menu

Meen Rashifal 10 March : ग्रहों का दुर्लभ संयोग, आज आपकी राशि पर होगी खुशियों की बारिश

Edited By Updated: 10 Mar, 2026 04:10 AM

meen rashifal 10 march

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Meen Rashifal 10 March :  मीन राशि वालोंराशि चक्र की अंतिम और सबसे संवेदनशील राशि के जातकों के लिए 10 मार्च 2026 का दिन किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है जो ज्ञान, विस्तार और कृपा का कारक है। आज ग्रहों की एक ऐसी दुर्लभ स्थिति बन रही है, जहां चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपकी राशि पर 'अमृत वर्षा' कर रही है। मीन राशि के लोग अपनी कल्पनाशीलता और दयालु स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। आज का दिन आपकी इन्हीं खूबियों को दुनिया के सामने लाएगा और आपको वह सम्मान दिलाएगा जिसके आप हकदार हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि आज खुशियों की यह बारिश आपके जीवन के किन-किन कोनों को भिगोने वाली है।

करियर और प्रोफेशन
मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर के मोर्चे पर 'स्वर्ण युग' की शुरुआत जैसा है। ग्रहों का दुर्लभ संयोग आपको मानसिक स्पष्टता और नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। यदि आप कला, लेखन, संगीत, डिजाइनिंग या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज आपकी कल्पना शक्ति नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। आपके द्वारा किया गया कोई पुराना काम आज चर्चा में आ सकता है। ऑफिस में आपके सुझावों को न केवल सुना जाएगा, बल्कि उन्हें लागू भी किया जाएगा। उच्च अधिकारी आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे और आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंप सकते हैं। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं या किसी शोध में लगे हैं, उन्हें आज कोई बड़ा ब्रेकथ्रू मिल सकता है।

 आर्थिक स्थिति
आज आपकी राशि में धन भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, जिससे आर्थिक तंगी के बादल छंटेंगे और खुशियों की बारिश धन के रूप में होगी।  कहीं से रुका हुआ पैसा या पुराना अटका हुआ कमीशन आज आपको मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी आपके पक्ष में फैसला आने की संभावना है। मीन राशि वाले अक्सर निवेश के मामले में थोड़े भ्रमित रहते हैं, लेकिन आज आपकी अंतरात्मा आपको सही दिशा दिखाएगी। आज किया गया निवेश भविष्य में बड़ा मुनाफा देगा। आज आपकी आय बढ़ेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने में सफल रहेंगे।

 प्रेम और पारिवारिक जीवन
मीन राशि वालों के लिए उनका परिवार और प्यार ही उनकी दुनिया होती है। आज का दिन रिश्तों के लिहाज से बेहद कोमल और प्रेमपूर्ण रहने वाला है।जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में एक नई ताजगी आएगी। पिछले कुछ समय से चल रहा मनमुटाव आज बातचीत और आपसी समझ से दूर हो जाएगा। शाम का समय किसी शांत और सुंदर स्थान पर बीत सकता है।  जो लोग अकेले हैं, उनके जीवन में आज किसी सोलमेट का प्रवेश हो सकता है। यह मुलाकात बहुत ही स्वाभाविक और रूहानी होगी। माता-पिता का विशेष स्नेह प्राप्त होगा। घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है, जिससे उत्साह का माहौल रहेगा।

 स्वास्थ्य और ऊर्जा
आज आप खुद को शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे। बृहस्पति की कृपा से आज आपके मन के सारे भय और शंकाएं दूर हो जाएंगी। आप एक गहरी शांति का अनुभव करेंगे। आज आपका मन पूजा-पाठ, योग या ध्यान में अधिक लगेगा। यह आध्यात्मिक जुड़ाव आपकी शारीरिक थकान को भी दूर कर देगा। अपनी आंखों और पैरों का विशेष ध्यान रखें। बहुत अधिक स्क्रीन टाइम से बचें और रात को गुनगुने पानी से पैरों की सिकाई करें।

मीन राशि के लिए आज के विशेष उपाय

विष्णु उपासना: भगवान विष्णु को पीले फूल और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।
पीली वस्तु का दान: किसी मंदिर में चने की दाल या केसरिया वस्त्र दान करें।
हल्दी का तिलक: आज नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाएं और माथे पर तिलक लगाकर काम पर निकलें।


 

