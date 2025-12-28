Shri Jagannath Mandir : नए साल की आहट के साथ जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़,  60 प्लाटून फोर्स रहेगी तैनात

Edited By Prachi Sharma,Updated: 28 Dec, 2025 10:00 AM
Shri Jagannath Mandir : जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं। प्रशासन को उम्मीद है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भीड़ और अधिक बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ दिनों से प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।सुव्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए श्रीनहर से बगला धर्मशाला तक व्यापक बैरिकेडिंग की गई है, ताकि बड़दांड और आसपास के इलाकों में भीड़ और जाम की स्थिति न बने।
मंदिर से समुद्र तट तक भारी सुरक्षा तैनाती
नए साल के दौरान संभावित अधिक भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने श्रीमंदिर परिसर से लेकर समुद्र तट तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।तैनाती योजना के तहत पुलिस बल की कई प्लाटून और वरिष्ठ अधिकारियों को शहर के प्रमुख स्थानों पर तैनात किया गया है।
पुरी के पुलिस अधीक्षक प्रतीक सिंह ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा।पुलिस की योजना के अनुसार, नए साल के दिन करीब 60 प्लाटून बल की तैनाती की जाएगी, जिसमें मंदिर के द्वार, बड़दांड और समुद्र तट क्षेत्रों में भीड़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
विशेष दर्शन व्यवस्था
दर्शन के लिए श्रद्धालु सिंहद्वार से श्रीमंदिर में प्रवेश करेंगे, जबकि अन्य तीन द्वारों से बाहर निकलेंगे, ताकि आमने-सामने की आवाजाही और अवरोध से बचा जा सके।श्रद्धालुओं की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित मार्गों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं।पुलिस एसपी ने बताया कि भीड़ की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाएगी और आवश्यकता के अनुसार व्यवस्थाओं में बदलाव किया जाएगा।