Shri Krishna Math Dress Code : श्री कृष्ण मठ में श्रद्धालुओं के लिए सख्त ‘ड्रैस कोड’ लागू

उडुपी (प.स.): कर्नाटक के उडुपी जिले में प्रसिद्ध श्री कृष्ण मठ ने सभी श्रद्धालुओं के लिए एक कड़ा ‘ड्रैस कोड’ लागू किया है जिसके तहत पुरुष श्रद्धालुओं के लिए मंदिर परिसर में प्रवेश से पहले अपनी कमीज (शर्ट) उतारना अनिवार्य है। पर्याय शिरूर मठ द्वारा जारी यह निर्देश सोमवार 19 जनवरी से प्रभावी हो गया है।

मंदिर के अधिकारियों ने कहा कि महिला श्रद्धालुओं को शालीन और पारंपरिक पोशाक पहननी होगी। जीन्स, टी-शर्ट्स, आधी बांह की पोशाक या अन्य गैर पारंपरिक पोषाक पहने पुरुषों और महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

