Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | श्री आनंदपुर साहिब में मांस की बिक्री पर रोक नहीं: हाईकोर्ट

श्री आनंदपुर साहिब में मांस की बिक्री पर रोक नहीं: हाईकोर्ट

Edited By Updated: 03 Mar, 2026 08:48 AM

sri anandpur sahib news

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया कि श्री आनंदपुर साहिब में मांस बेचने पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिबंध लगाने के संबंध में कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की जाती, तब तक ऐसी किसी भी बिक्री को रोका...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

चंडीगढ़ (गम्भीर): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया कि श्री आनंदपुर साहिब में मांस बेचने पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिबंध लगाने के संबंध में कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की जाती, तब तक ऐसी किसी भी बिक्री को रोका नहीं जा सकता। 
श्री आनंदपुर साहिब में मांस और उससे बने उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के पंजाब सरकार के 15 दिसम्बर 2025 के आदेशों को छोटे व्यापारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 

सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि अधिसूचना विगत 15 दिसम्बर को जारी कर दी गई थी, लेकिन संबंधित प्रशासनिक सचिव की ओर से अभी तक कोई अलग अधिसूचना जारी नहीं की गई है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!