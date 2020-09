Smile please: पैर की मोच और छोटी सोच, आगे बढ़ने नहीं देती

Story of Tulja Bhavani तुलजा भवानी की कथा कृतयुग में करदम नामक एक ब्राह्मण साधु थे, जिनकी अनुभूति नामत अत्यंत सुंदर व सुशील पत्नी थी। जब करदम की मृत्यु हुई तब अनुभूति ने सती होने का प्रण किया पर गर्भवती होने के कारण उन्हें यह विचार त्यागना पड़ा तथा मदांकिनी नदी के किनारे तपस्या प्रारंभ कर दी। इस दौरान कूकर नामक राजा अनुभूति को ध्यान मग्न देखकर उनकी सुंदरता पर आसक्त हो गया तथा अनुभूति के शीलहरण का प्रयास किया। इस दौरान अनुभूति ने माता से याचना की और मां अवतरित हुई। Ghat Shila Temple घाट शिला मंदिर तुलजा भवानी मंदिर के साथ-साथ आप यहां के अन्य प्रसिद्ध घाट मंदिर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है। माना जाता है कि पत्नी सीता की खोज में भगवान राम और भाई लक्ष्मण यहां से गुजरे थे तथा देवी तुलजा ने श्रीराम को सीता की खोज के लिए आगे का रास्ता दिखाया था। Dharshiva Jain Cave धाराशिव जैन गुफा मंदिर के अलावा आप यहां धाराशिव जैन गुफाओं को देखने के लिए आ सकते हैं। यह सात प्राचीन गुफाओं का समूह है, जिनका निर्माण 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य बौद्ध और जैन भिक्षुओं ने करवाया था। ये गुफाएं आध्यात्मिकता का एक बड़ा केंद्र हुआ करती थीं। Naldurg Fort नलदुर्ग किला तुलजा भ्रमण के दौरान आप नलदुर्ग फोर्ट की सैर का प्लान बना सकते हैं। यह एक प्रचीन किला है जिसका निर्माण नलराजा ने मध्यकालीन वास्तुकला शैली में करवाया था। यह अपने समय का एक अद्भुत किला है जो वर्तमान में मात्र खंडहर रूप में मौजूद है। किले की मजबूत दीवारों को आज भी देखा जा सकता है। यह किला तुलजा भवानी मंदिर से लगभग 35 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इतिहास की बेहतर समझ के लिए आप यहां आ सकते हैं। यह किला इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। अन्य मंदिर : यहां के अन्य प्रमुख मंदिरों में खंडोबा तथा श्री दत्त मंदिर शामिल हैं। ऐसे पहुंचें: तुलजापुर तक आने के लिए सभी प्रकार के यातायात के साधन उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग : दक्षिण से आने वाले यात्री नालदुर्ग तक आसानी से सड़क मार्ग द्वारा आ सकते हैं। उत्तरी व पश्चिमी राज्यों से आने वाले तीर्थयात्री सोलापुर के रास्ते तुलजापुर तक आ सकते हैं। पूर्वी राज्यों से आने वाले यात्री नागपुर या लातूर के रास्ते यहां आ सकते हैं। रेलमार्ग : तीर्थयात्री सोलापुर तक रेल से आ सकते हैं जो तुलजापुर से केवल 44 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। वायुमार्ग : तुलजापुर तक आने के लिए यहां से सबसे करीबी हवाई अड्डे पुणे व हैदराबाद हैं जहां से बस या निजी वाहन द्वारा इस स्थान तक पहुंचा जा सकता है।

Stories You May Like