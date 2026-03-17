Singh Rashifal 18 March : आज बन रहे हैं खास योग, सिंह राशि वालों को मिल सकती है खुशखबरी

Singh Rashifal 18 March : 18 मार्च, 2026 का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। ग्रहों की गणना बता रही है कि आज आपकी राशि में गजकेसरी या शुभ कर्तरी जैसे कुछ विशेष ज्योतिषीय योग बन रहे हैं, जो आपके मान-सम्मान और...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Singh Rashifal 18 March : 18 मार्च, 2026 का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। ग्रहों की गणना बता रही है कि आज आपकी राशि में गजकेसरी या शुभ कर्तरी जैसे कुछ विशेष ज्योतिषीय योग बन रहे हैं, जो आपके मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। सिंह राशि का स्वामी 'सूर्य' है, जो सफलता और तेज का प्रतीक है। आज सितारों की चाल यह संकेत दे रही है कि पिछले काफी समय से आप जिस खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे, वह आज आपके द्वार पर दस्तक दे सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आज आपका भाग्य किन क्षेत्रों में चमकने वाला है।

करियर और राजनीति

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी धाक जमाने का है। आपके नेतृत्व गुण की आज हर तरफ चर्चा होगी। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन चयन या सकारात्मक परिणाम की खबर ला सकता है। जो लोग सामाजिक कार्यों या राजनीति से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई बड़ा पद या जनता का भरपूर समर्थन मिल सकता है। आपके विरोधियों की चालें आज आपके सामने फीकी पड़ जाएंगी। आज आपके बॉस या उच्च अधिकारी आपकी सलाह को प्राथमिकता देंगे।

आर्थिक स्थिति

आर्थिक रूप से आज का दिन 'लाभकारी' सिद्ध होगा। धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। यदि आपने पहले कभी जमीन, मकान या शेयर बाजार में निवेश किया था, तो आज उससे बड़ा मुनाफा होने के योग हैं। लंबे समय से अटका हुआ धन आज किसी मित्र के सहयोग से वापस मिल सकता है। आज आप विलासिता की वस्तुओं या किसी नए वाहन पर धन खर्च कर सकते हैं। यह खर्च आपको खुशी देगा, न कि तनाव।

प्रेम और वैवाहिक जीवन

सिंह राशि के जातक स्वभाव से थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं, लेकिन आज आपके व्यवहार में विनम्रता और प्रेम झलकेगा, जो आपके पार्टनर को बहुत पसंद आएगा। जीवनसाथी के साथ संबंधों में गहराई आएगी। यदि संतान प्राप्ति की इच्छा थी, तो आज इस संदर्भ में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सिंगल लोगों के लिए आज का दिन खास है। किसी मांगलिक कार्य या समारोह में आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जो भविष्य में आपका जीवनसाथी बन सकता है। परिवार के बड़ों का आशीर्वाद आज आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा।

स्वास्थ्य और जीवनशैली

आज आप स्वयं को ऊर्जा से ओत-प्रोत और मानसिक रूप से काफी मजबूत महसूस करेंगे। आपकी आंतरिक शक्ति आज सातवें आसमान पर होगी, जिससे आप कठिन से कठिन कार्य को भी हंसते-हंसते पूरा कर लेंगे। हालांकि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी आंखों और खान-पान का ध्यान रखें। बहुत अधिक मसालेदार भोजन से सीने में जलन की समस्या हो सकती है। सुबह की धूप लेना आज आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा।

शिक्षा और छात्र जीवन: सफलता के द्वार

छात्रों के लिए 18 मार्च का दिन एकाग्रता और उपलब्धियों का दिन है। यदि आप किसी विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश या स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए 'सफलता की कुंजी' साबित हो सकता है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा।

आज के दिन को और भी शुभ बनाने के विशेष उपाय

सूर्य को अर्घ्य: तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और लाल फूल डालकर उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। यह आपके आत्मविश्वास को दोगुना कर देगा।

पिता का सम्मान: आज घर से बाहर निकलने से पहले अपने पिता या पिता समान किसी व्यक्ति के चरण स्पर्श करें। उनकी दुआएं आपके बंद रास्तों को खोल देंगी।

गाय को गुड़: आज गाय को गुड़ और रोटी खिलाना आपके लिए आर्थिक समृद्धि के द्वार खोलेगा।