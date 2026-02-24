Singh Rashifal 25 February : आज का दिन सिंह राशि के लिए कितना शुभ ? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Singh Rashifal 25 February : आज 25 फरवरी 2026 है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन 'राजसी ठाट-बाट, प्रभाव और नेतृत्व' का रहने वाला है।

Singh Rashifal 25 February : आज 25 फरवरी 2026 है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन 'राजसी ठाट-बाट, प्रभाव और नेतृत्व' का रहने वाला है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, जो सफलता, सत्ता, तेज और आत्मा का प्रतीक है। आज ग्रहों की युति आपके आत्मविश्वास को शिखर पर ले जाएगी, जिससे आप कठिन से कठिन चुनौतियों को भी अपनी सूझबूझ से हल कर लेंगे। आइए विस्तार से जानते हैं कि आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए कितना शुभ है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों करियर, वित्त, प्रेम और स्वास्थ्य में सितारे क्या संकेत दे रहे हैं।

करियर और प्रोफेशनल लाइफ

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन करियर के लिहाज से 'अत्यंत शुभ' श्रेणियों में गिना जा सकता है। सूर्य की स्थिति आपके दशम और एकादश भाव को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रही है। यदि आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर या प्रशासनिक सेवा में हैं, तो आज आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यक्षमता और निर्णय लेने की गति से मंत्रमुग्ध रहेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को आज कोई सकारात्मक समाचार मिल सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन विस्तार का है। यदि आप नया निवेश करना चाहते हैं या कोई बड़ी डील साइन करना चाहते हैं, तो दोपहर से पहले का समय सर्वोत्तम है। विशेषकर सोने, पीतल, या सरकारी ठेकों से जुड़े कार्यों में भारी मुनाफा होने की संभावना है। जो लोग राजनीति या सामाजिक सेवा से जुड़े हैं, आज उन्हें जनता का भारी समर्थन मिलेगा। आपकी किसी पुरानी योजना को आज सरकारी स्वीकृति मिल सकती है।

आर्थिक राशिफल

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन 'लाभकारी' रहने वाला है। धन भाव का स्वामी आज अनुकूल स्थिति में है, जिससे आर्थिक तंगी दूर होगी। आज एक से अधिक स्रोतों से धन का आगमन होगा। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो थोड़ा प्रयास करने पर वह आज वापस मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद आज आपके पक्ष में हल हो सकते हैं। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या रीयल एस्टेट में निवेश करना आज लंबी अवधि में बड़ा मुनाफा दे सकता है। हालांकि, सट्टेबाजी से बचें। सिंह राशि के लोग शौकीन मिजाज होते हैं। आज आप अपनी सुख-सुविधाओं और स्टेटस को बढ़ाने के लिए किसी महंगी वस्तु पर धन खर्च कर सकते हैं।

प्रेम और पारिवारिक जीवन

पारिवारिक मोर्चे पर आज आपका दबदबा रहेगा लेकिन रिश्तों की मधुरता के लिए आपको अपने स्वभाव में थोड़ी कोमलता लानी होगी। जीवनसाथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे। हालांकि, आपके अहं के कारण शाम के समय छोटी-मोटी बहस हो सकती है। यदि आप अपनी बात थोपने के बजाय पार्टनर की सलाह लेंगे, तो रिश्तों में सम्मान बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में पड़े जातकों के लिए आज का दिन अपने पार्टनर को परिवार से मिलवाने या शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ है। आपका आकर्षण आज चरम पर रहेगा। माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है जिससे उत्साह का माहौल रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल

सिंह राशि वालों को आज अपनी शारीरिक ऊर्जा का सही प्रबंधन करना होगा। आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत सक्रिय महसूस करेंगे। कार्य की अधिकता के बावजूद थकान हावी नहीं होगी। मंगल और सूर्य का प्रभाव कभी-कभी रक्तचाप बढ़ा सकता है। हृदय रोगियों को आज तनावपूर्ण चर्चाओं से दूर रहना चाहिए। सुबह के समय सूर्य नमस्कार करना आपके तेज और ओज को और बढ़ाएगा। संतुलित आहार लें और क्रोध से बचें।

आज के विशेष ज्योतिषीय उपाय

सूर्य देव की आराधना: तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें लाल चंदन, गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय "ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः" का जाप करें।

आदित्य हृदय स्तोत्र: यदि आप किसी बड़े संकट या मुकदमे में फंसे हैं, तो आज आदित्य हृदय स्तोत्र का तीन बार पाठ करें। यह आपको अजेय बनाएगा।

दान: आज किसी मंदिर में गेहूं, गुड़ या तांबे का दान करना आपके लिए भाग्योदयकारी सिद्ध होगा।