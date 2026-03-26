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Singh Rashifal 29 March : सिंह राशि के जातकों को मिलने वाली है बड़ी कामयाबी की चाबी

Edited By Updated: 29 Mar, 2026 01:50 AM

singh rashifal 29 march

Singh Rashifal 29 March : सिंह राशि के जातकों के लिए 29 मार्च 2026 का दिन किसी उत्सव से कम नहीं होने वाला है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आपकी राशि का स्वामी सूर्य आज अपनी अत्यंत शुभ स्थिति में है, जो आपके व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण और...

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Singh Rashifal 29 March : सिंह राशि के जातकों के लिए 29 मार्च 2026 का दिन किसी उत्सव से कम नहीं होने वाला है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आपकी राशि का स्वामी सूर्य आज अपनी अत्यंत शुभ स्थिति में है, जो आपके व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण और आत्मविश्वास पैदा कर रहा है। सिंह राशि वाले जन्मजात नेता होते हैं और आज का दिन आपको वह "चाबी" थमाने वाला है जिससे आपकी सफलता के बंद दरवाजे खुल सकते हैं। आज का दिन आपसे कह रहा हैअपनी दहाड़ पहचानो और आगे बढ़ो।" ब्रह्मांड की शक्तियां आपके संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए तैयार हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आपकी किस्मत क्या गुल खिलाने वाली है।

भाग्य का उदय:
आज सिंह राशि वालों के लिए भाग्य स्थान (9th House) और कर्म स्थान (10th House) के बीच एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। आज आपको किसी प्रभावशाली व्यक्ति (Influencer या Mentor) से मिलने का मौका मिल सकता है। उनकी एक छोटी सी सलाह या एक परिचय आपके लिए कामयाबी की चाबी साबित होगा। आज "सुनहरा" या "केसरिया" रंग आपके भाग्य को और अधिक बल देगा।

करियर और प्रोफेशन

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कार्यक्षेत्र में आज सिंह राशि का दबदबा कायम रहेगा। यदि आप पिछले कुछ समय से किसी पदोन्नति या नई जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे थे, तो आज वह प्रतीक्षा समाप्त हो सकती है। ऑफिस में आपकी लीडरशिप क्वालिटी की सराहना होगी। आपके बॉस आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट की कमान सौंप सकते हैं जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सावधानी: अपनी सफलता के उत्साह में अहंकार को बीच में न आने दें। जूनियर कर्मचारियों की मदद करना आपकी छवि को और बेहतर बनाएगा।यदि आप सरकारी टेंडर, सोने-चांदी, या प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े कार्यों में हैं, तो आज का दिन बंपर लाभ का है। नया व्यापार शुरू करने के लिए आज का दिन 'अबूझ मुहूर्त' जैसा फलदायी रहेगा।

आर्थिक स्थिति
29 मार्च को आर्थिक मोर्चे पर आप खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे। सूर्य का प्रभाव आपको वित्तीय स्पष्टता देगा। यदि आपका पैसा सरकारी विभागों या किसी पुराने क्लाइंट के पास अटका हुआ था, तो आज थोड़ा दबाव बनाने पर वह मिल सकता है। रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। हालांकि, शेयर बाजार में लंबी अवधि के लिए ही पैसा लगाएं, इंट्रा-डे ट्रेडिंग से आज बचना बेहतर होगा।

प्रेम और पारिवारिक जीवन
सिंह राशि वाले बाहर से जितने कठोर दिखते हैं, अंदर से उतने ही उदार होते हैं। आज आपकी यह उदारता रिश्तों में जादू की तरह काम करेगी। जीवनसाथी के साथ आपके संबंध पहले से अधिक प्रगाढ़ होंगे। यदि आप अपने पार्टनर के साथ कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन चर्चा के लिए अच्छा है। संतान पक्ष से कोई बड़ी उपलब्धि सुनने को मिल सकती है। प्रेम संबंधों में गर्माहट रहेगी। प्रेमी के साथ पुरानी यादें ताजा होंगी। जो लोग विवाह के प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आज सकारात्मक उत्तर मिल सकता है। घर के बड़ों का आशीर्वाद आपको मानसिक शांति देगा। शाम को परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है।

स्वास्थ्य और जीवनशैली
आज आपकी शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा। आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से "सुपरचार्ज्ड" महसूस करेंगे। अधिक उत्साह में आकर अपनी सीमाओं से बाहर न जाएं। रीढ़ की हड्डी या आंखों से जुड़ी छोटी समस्या हो सकती है। मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल करते समय 'आई-ब्रेक' जरूर लें। सुबह की धूप का सेवन करना आज आपके लिए प्राकृतिक औषधि का काम करेगा। ध्यान करें ताकि यह प्रचंड ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित हो सके।


सिंह राशि के लिए आज के अचूक ज्योतिषीय उपाय

सूर्य अर्घ्य: सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। मंत्र: 'ॐ सूर्याय नमः'।
आदित्य हृदय स्तोत्र: यदि संभव हो तो आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह आपके शत्रुओं को परास्त करेगा और आपको अजेय बनाएगा।
गुड़ का दान: आज किसी मंदिर में या जरूरतमंद को गुड़ और गेहूं का दान करें। यह आपके सूर्य को और भी बलवान बनाएगा।

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