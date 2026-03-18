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Tula Rashifal 19 March : 19 मार्च को तुला राशि वालों को मिल सकती है विदेश यात्रा की खुशखबरी !

Edited By Updated: 19 Mar, 2026 02:31 AM

tula rashifal 19 march

संतुलन और न्याय के प्रतीक तुला राशि के जातकों के लिए 19 मार्च 2026 का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जा सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी शुक्र और भाग्य स्थान के ग्रहों की युति एक ऐसा योग बना रही है, जो लंबे समय से अटकी हुई इच्छाओं...

Tula Rashifal 19 March : संतुलन और न्याय के प्रतीक तुला राशि के जातकों के लिए 19 मार्च 2026 का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जा सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी शुक्र और भाग्य स्थान के ग्रहों की युति एक ऐसा योग बना रही है, जो लंबे समय से अटकी हुई इच्छाओं को पंख देने वाला है। यदि आप पिछले कई महीनों या वर्षों से विदेश जाने की योजना बना रहे थे, तो आज का दिन आपके लिए उस 'लॉन्ग अवेटेड' खुशखबरी को लेकर आ रहा है। आइए विस्तार से विश्लेषण करते हैं कि आज का दिन आपके करियर, आर्थिक स्थिति, यात्रा और निजी जीवन में क्या बड़े बदलाव लाने वाला है।

विदेश यात्रा और नए अवसर
तुला राशि वालों के लिए आज का दिन 'ग्लोबल एक्सपोजर' का है। यदि आपका वीजा किसी तकनीकी कारण से फंसा हुआ था या पासपोर्ट संबंधी कोई समस्या थी, तो आज वह बाधा दूर हो जाएगी। Embassy से सकारात्मक संदेश मिलने के प्रबल योग हैं। जो छात्र Higher Studies के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों में आवेदन कर चुके हैं, उन्हें आज एडमिशन कन्फर्मेशन या स्कॉलरशिप की सूचना मिल सकती है। आपकी मेहनत अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रंग लाएगी। नौकरीपेशा जातकों को कंपनी की ओर से किसी विदेशी प्रोजेक्ट या वर्क ट्रिप पर जाने का प्रस्ताव मिल सकता है। यह यात्रा न केवल आपके अनुभव को बढ़ाएगी, बल्कि भविष्य में बड़े प्रमोशन का आधार भी बनेगी।

करियर और पेशेवर जीवन
कार्यक्षेत्र में आज आपकी 'डिप्लोमेसी' और 'क्रिएटिविटी' चरम पर होगी। आपके बात करने का तरीका और टीम को साथ लेकर चलने की कला बॉस को प्रभावित करेगी। यदि आप कला, फैशन, कानून या मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज आपको कोई बड़ा पुरस्कार या सराहना मिल सकती है। जो लोग एक्सपोर्ट-इंपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए आज का दिन बम्पर मुनाफे वाला साबित होगा। नए विदेशी क्लाइंट्स के साथ Contract होने की संभावना है। सफलता के इस दौर में अपने सहकर्मियों के प्रति उदार रहें। ईर्ष्या करने वाले लोग सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन आपका संतुलित व्यवहार उन्हें परास्त कर देगा।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टिकोण से 19 मार्च का दिन 'समृद्धि' लेकर आया है। विदेश से जुड़े कार्यों से आपको मोटा धन लाभ हो सकता है। यदि आपने किसी विदेशी मुद्रा या अंतरराष्ट्रीय बाजार में निवेश किया था, तो आज उसका अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तुला राशि के लोग सुंदर और महंगी चीजों के शौकीन होते हैं। आज आप अपनी सुख-सुविधाओं या यात्रा की तैयारी के लिए कुछ बड़ी खरीदारी कर सकते हैं। यह खर्च आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा क्योंकि आय का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। भविष्य की यात्राओं को देखते हुए आज थोड़ा धन 'इमरजेंसी फंड' के रूप में अलग रखना बुद्धिमानी होगी।

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प्रेम और वैवाहिक जीवन
रिश्तों के मामले में आज का दिन भावुक और सहायक रहेगा। विदेश यात्रा की खबर सुनकर आपका जीवनसाथी या पार्टनर सबसे अधिक खुश होगा। वे आपकी सफलता में अपनी खुशी ढूंढेंगे और आपकी तैयारी में पूरी मदद करेंगे। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए आज का दिन मुलाक़ात तय होने का है। इंटरनेट के माध्यम से मिली कोई खबर आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी। घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। माता-पिता का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को दो गुना कर देगा।

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आप 'फिट और फाइन' महसूस करेंगे। विदेश यात्रा की खुशी आपको शारीरिक रूप से भी सक्रिय रखेगी। आप खुद को अधिक जवान और ऊर्जावान महसूस करेंगे। यात्रा की भागदौड़ और पैकिंग के तनाव में अपनी डाइट खराब न होने दें। बाहर का खाना खाने से बचें क्योंकि पेट संबंधी हल्की परेशानी हो सकती है। नियमित रूप से प्राणायाम करें ताकि आप मानसिक रूप से शांत रह सकें और आने वाले बड़े बदलावों के लिए खुद को तैयार कर सकें।

19 मार्च के लिए तुला राशि के विशेष ज्योतिषीय उपाय
महालक्ष्मी की पूजा: माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और 'ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः' का जाप करें। यह आपकी आर्थिक स्थिति और सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा।

सफेद चंदन का तिलक: माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं; इससे आपका मन शांत रहेगा और शुक्र ग्रह का शुभ प्रभाव बढ़ेगा।

पक्षियों को सात अनाज: सात प्रकार के अनाज (सतंजा) पक्षियों को खिलाएं। इससे यात्रा में आने वाली रुकावटें दूर होंगी।

आज का शुभ अंक और शुभ रंग
शुभ अंक : 6 और 9

शुभ रंग : क्रीम, ऑफ व्हाइट और आसमानी नीला 

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

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