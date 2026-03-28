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Tula Rashifal 30 March : तुला राशि के युवाओं के लिए गोल्डन चांस ! 30 मार्च को खुलेगा विदेश यात्रा या बड़ी नौकरी का रास्ता

Edited By Updated: 30 Mar, 2026 02:30 AM

tula rashifal 30 march

तुला राशि के जातकों के लिए 30 मार्च 2026 का दिन किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला है। शुक्र के स्वामित्व वाली इस राशि के युवा, जो लंबे समय से अपने करियर की दिशा को लेकर चिंतित थे या विदेश जाने का सपना संजोए बैठे थे, उनके लिए सितारों ने एक बहुत ही...

Tula Rashifal 30 March : तुला राशि के जातकों के लिए 30 मार्च 2026 का दिन किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला है। शुक्र के स्वामित्व वाली इस राशि के युवा, जो लंबे समय से अपने करियर की दिशा को लेकर चिंतित थे या विदेश जाने का सपना संजोए बैठे थे, उनके लिए सितारों ने एक बहुत ही खास 'रोडमैप' तैयार किया है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो इस सोमवार को आपकी राशि के भाग्य स्थान और कर्म स्थान के बीच एक बेहद सकारात्मक संबंध बन रहा है। 30 मार्च का दिन इन सभी सवालों के सुखद उत्तर लेकर आ रहा है।

ग्रहों का महासंयोग: क्यों है यह गोल्डन चांस?
30 मार्च को तुला राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र और बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके दशम (करियर) और एकादश (लाभ) भाव को सक्रिय कर रही है। साथ ही, राहु की स्थिति विदेश भाव में कुछ ऐसे समीकरण बना रही है जो 'अचानक' और 'विदेशी' लाभ के द्वार खोलती है। यह उन युवाओं के लिए सबसे अच्छा समय है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं।

विदेश यात्रा और शिक्षा
तुला राशि के उन छात्रों और युवाओं के लिए यह दिन अत्यंत शुभ है जो सात समंदर पार जाकर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं।
यदि आपका वीजा बार-बार रिजेक्ट हो रहा था या कागजी कार्रवाई में देरी हो रही थी, तो आज कोई सकारात्मक संदेश मिल सकता है। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें आज किसी बड़ी स्कॉलरशिप या प्रतिष्ठित संस्थान से एडमिशन का ऑफर मिल सकता है। आज पासपोर्ट संबंधी अटके हुए काम गति पकड़ेंगे। सरकारी दफ्तरों से आपको आज सहयोग मिलेगा।

करियर और बड़ी नौकरी
अगर आप भारत में ही रहकर किसी बड़े पद की तलाश में हैं, तो 30 मार्च आपके लिए सफलता की चाबी साबित होगा। आपकी योग्यता के अनुरूप आज आपको किसी बड़ी कंपनी से इंटरव्यू कॉल या जॉइनिंग लेटर मिल सकता है। यदि आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आज आपको उम्मीद से बेहतर Hike मिलने के योग हैं। जो युवा प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज अपनी मेहनत का फल किसी अच्छे रिजल्ट या नोटिफिकेशन के रूप में मिल सकता है।

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व्यापार और स्टार्टअप
आज का दिन उन तुला जातकों के लिए भी खास है जो अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं। यदि आप अपने स्टार्टअप के लिए निवेशक ढूंढ रहे हैं, तो आज की मीटिंग्स सफल रहेंगी। आपके आइडिया की सराहना होगी। जो लोग फ्रीलांसिंग या आईटी सेक्टर में हैं, उन्हें विदेश से कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को रातों-रात बदल देगा।

आर्थिक स्थिति
करियर में उछाल आने के साथ-साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। आज आप म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड या रियल एस्टेट में निवेश करने का मन बना सकते हैं। यह निवेश भविष्य में आपको 'फाइनेंशियल फ्रीडम' दिलाएगा। यदि घर के बड़ों से किसी संपत्ति को लेकर बात चल रही थी, तो आज वह आपके पक्ष में हल हो सकती है।

लव और सोशल लाइफ
तुला राशि का प्रतीक 'तराजू' है, और आज आप अपने रिश्तों और काम के बीच बेहतरीन संतुलन बनाएंगे। आपका जीवनसाथी या लव पार्टनर आपके करियर के फैसलों में पूरा सहयोग देगा। यदि आप विदेश जाने का मन बना रहे हैं, तो वे आपकी ढाल बनकर खड़े रहेंगे। आपकी सफलता को देखकर समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। शाम को दोस्तों के साथ इस कामयाबी का जश्न मना सकते हैं।

स्वास्थ्य
जब करियर सही दिशा में होता है, तो मानसिक स्वास्थ्य अपने आप सुधर जाता है। आप शारीरिक रूप से बहुत एक्टिव महसूस करेंगे। खुशी के उत्साह में अपनी नींद की अनदेखी न करें। भरपूर आराम करें ताकि आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए आप तैयार रहें।

30 मार्च को अपनी किस्मत चमकाने के उपाय
शुक्र मंत्र का जाप: "ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः" का 108 बार जाप करें। इससे आपकी पर्सनैलिटी में आकर्षण बढ़ेगा।

सफेद रंग का प्रयोग: आज किसी महत्वपूर्ण इंटरव्यू या मीटिंग में जाते समय सफेद या क्रीम रंग की शर्ट पहनें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

इत्र लगाएं: घर से निकलते समय चमेली या गुलाब का इत्र लगाएं। शुक्र की कृपा प्राप्त होगी।

कन्याओं को दान: किसी छोटी कन्या को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं।

क्या करें और क्या न करें?
क्या करें: अपने रिज्यूमे (Resume) को अपडेट करें, विदेशी भाषा सीखने की शुरुआत करें और अपने गुरुओं का सम्मान करें।

क्या न करें: आज किसी भी कीमत पर आलस्य न करें। यह समय हाथ से निकल गया तो दोबारा इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखें।

आज का भाग्यशाली अंक और रंग
शुभ रंग: सफेद, सिल्वर और हल्का गुलाबी
शुभ अंक: 6, 15 और 24

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

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