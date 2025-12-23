Main Menu

Ujjain Mahakal Mandir : महाकाल की शरण में पहुंचे जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मोहन यादव, स्वच्छता का दिया संदेश

Edited By Updated: 23 Dec, 2025 04:36 PM

ujjain mahakal mandir

उज्जैन: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार देर रात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ उज्जैन पहुंचे। प्रवास के दौरान उन्होंने विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन किए और शयन आरती में...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

उज्जैन: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार देर रात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ उज्जैन पहुंचे। प्रवास के दौरान उन्होंने विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन किए और शयन आरती में सम्मिलित होकर आशीर्वाद लिया। मंगलवार सुबह दोनों नेताओं ने नंदी हाल में लगभग 20 मिनट तक विधिवत पूजन किया और इसके बाद गर्भगृह में प्रवेश कर भगवान महाकाल का अभिषेक व पूजन-अर्चन किया।

गर्भगृह में पुजारी आकाश द्वारा षोडशोपचार पूजन संपन्न कराया गया, जो यश-कीर्ति और लोक कल्याण की भावना से किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। पूजन के पश्चात मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री महाकाल मंदिर परिसर स्थित अन्न क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की और स्वयं भी प्रसादी ग्रहण की।
प्रसादी में पोहे ग्रहण करने के बाद जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी थाली स्वयं उठाकर निर्धारित स्थान पर रखी, जिससे समानता और सेवा भाव का संदेश दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए उपयोग किए गए डिस्पोजल को स्वयं डस्टबिन में डाला।

नेताओं ने श्रद्धालुओं के साथ बैठकर प्रसादी ग्रहण कर यह संदेश दिया कि महाकाल के दरबार में सभी भक्त समान हैं। यह दौरा भक्ति, सेवा और स्वच्छता-तीनों मूल्यों का सशक्त उदाहरण बना।

विशाल ठाकुर

