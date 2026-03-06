Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Vastu Tips: रसोई में चावल के डिब्बे में छिपाएं ये चीज, दूर होंगी आर्थिक परेशानियां

Vastu Tips: रसोई में चावल के डिब्बे में छिपाएं ये चीज, दूर होंगी आर्थिक परेशानियां

Edited By Updated: 06 Mar, 2026 11:22 AM

vastu tips

Vastu Tips: आर्थिक तंगी, घर में नकारात्मक ऊर्जा और लगातार बढ़ती पैसों की परेशानियों से राहत पाने के लिए लोग कई उपाय अपनाते हैं। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी सरल और प्रभावी चीजों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें घर में सही दिशा और स्थान पर रखने से धन,...

Vastu Tips: आर्थिक तंगी, घर में नकारात्मक ऊर्जा और लगातार बढ़ती पैसों की परेशानियों से राहत पाने के लिए लोग कई उपाय अपनाते हैं। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी सरल और प्रभावी चीजों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें घर में सही दिशा और स्थान पर रखने से धन, सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। मान्यता है कि ये वस्तुएं केवल सजावटी नहीं होतीं, बल्कि घर की ऊर्जा को संतुलित कर आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक होती हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ प्रमुख वास्तु उपायों के बारे में विस्तार से।

PunjabKesari Vastu Tips

मनी प्लांट: तरक्की और धन वृद्धि का प्रतीक
मनी प्लांट को धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इसकी हरी-भरी पत्तियां आर्थिक उन्नति और सकारात्मक विकास का संकेत देती हैं। इसे घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है। मनी प्लांट को कभी भी उत्तर-पूर्व दिशा या घर के बाहर नहीं रखना चाहिए। यह पौधा घर की हवा को शुद्ध रखने में भी सहायक होता है। सही दिशा में रखा गया मनी प्लांट घर में धन प्रवाह को संतुलित करने में मदद करता है।

PunjabKesari Vastu Tips

बहता हुआ पानी: निरंतर धन प्रवाह का संकेत
वास्तु में बहते पानी को लगातार धन आगमन का प्रतीक माना गया है। इसी कारण कई लोग घर में छोटा फव्वारा या वॉटर फाउंटेन लगाते हैं। फव्वारे को घर की उत्तर दिशा में रखना शुभ होता है। ध्यान रखें कि पानी का प्रवाह घर के अंदर की ओर हो। पानी हमेशा साफ और निरंतर बहता हुआ होना चाहिए। यह उपाय घर में आर्थिक स्थिरता और खुशहाली बनाए रखने में सहायक माना जाता है।

और ये भी पढ़े

PunjabKesari Vastu Tips

लाफिंग बुद्धा और तीन टांगों वाला मेंढक: सौभाग्य और समृद्धि के प्रतीक
वास्तु के अनुसार, लाफिंग बुद्धा को खुशहाली, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जबकि तीन टांगों वाला मेंढक धन आकर्षित करने वाला माना जाता है। इन्हें घर के मुख्य दरवाजे की ओर मुख करके रखना चाहिए। इन्हें रसोईघर या जमीन पर नहीं रखना चाहिए। लाफिंग बुद्धा के लिए ड्राइंग रूम सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है। सही स्थान पर रखे जाने से ये प्रतीकात्मक वस्तुएं घर के वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक होती हैं।

PunjabKesari Vastu Tips

चावल के डिब्बे में छिपाएं ये चीज
हिंदू धर्म में चावल को अन्न और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में चावल का डिब्बा हमेशा भरा हुआ रखना चाहिए।

PunjabKesari Vastu Tips

विशेष उपाय के रूप में:
चावल के बीच में लाल कपड़े में बांधकर दो चांदी के सिक्के या पीली हल्दी की गांठ छिपाकर रखना शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है और घर में अन्न एवं धन की कमी नहीं होती। 

PunjabKesari Vastu Tips

धातु का कछुआ: स्थिरता और दीर्घायु का संकेत
धातु का कछुआ वास्तु में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इसे घर की उत्तर दिशा में रखना चाहिए। कछुए को पानी से भरे छोटे पात्र में रखना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे घर के मुखिया की आयु, कार्यक्षमता और आर्थिक स्थिरता में वृद्धि होती है।

वास्तु शास्त्र में बताए गए ये उपाय आस्था और परंपराओं पर आधारित हैं। यदि इन्हें सही दिशा और विधि से अपनाया जाए, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन बना रह सकता है। हालांकि, किसी भी उपाय को अपनाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहता है।

PunjabKesari Vastu Tips

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!