Vastu Tips : मां लक्ष्मी का घर में वास चाहते हैं तो आज ही जान लें वो 6 बातें जो तय करती हैं आपका भाग्य

Edited By Updated: 22 Feb, 2026 01:36 PM

vastu tips

हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में मां लक्ष्मी को धन, वैभव और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। मान्यता है कि महालक्ष्मी हर घर के द्वार पर दस्तक देती हैं, लेकिन वे वहीं ठहरती हैं जहां उन्हें अपने स्वागत के लिए उचित वातावरण मिलता है।

Vastu Tips : हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में मां लक्ष्मी को धन, वैभव और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। मान्यता है कि महालक्ष्मी हर घर के द्वार पर दस्तक देती हैं, लेकिन वे वहीं ठहरती हैं जहां उन्हें अपने स्वागत के लिए उचित वातावरण मिलता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की कुछ विशेष स्थितियां और हमारी आदतें ही यह तय करती हैं कि लक्ष्मी जी का वास हमारे घर में होगा या नहीं। तो आइए जानते हैं महालक्ष्मी के स्वागत के लिए 6 सुनहरे वास्तु नियम के बारे में-

Vastu Tips

मुख्य द्वार की शुद्धता और साज-सज्जा
लक्ष्मी जी का प्रवेश द्वार से ही होता है। यदि घर का मुख्य दरवाजा गंदा है, वहां जाले लगे हैं या दरवाजा खुलते समय आवाज करता है, तो सकारात्मक ऊर्जा लौट जाती है। प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाएं, तोरण लगाएं और शाम के समय वहां रोशनी जरूर रखें। साफ-सुथरा और सजा हुआ द्वार लक्ष्मी जी को आमंत्रित करता है।

रसोई घर की शुचिता
रसोई को घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है क्योंकि यहां 'अन्नपूर्णा' का वास होता है। रात के समय किचन में कभी भी जूठे बर्तन न छोड़ें। चूल्हे और स्लैब को हमेशा साफ रखें। बिखरा हुआ और गंदा किचन दरिद्रता को न्योता देता है।

घर के कोनों में अंधेरा और गंदगी
वास्तु के अनुसार, घर के उत्तर-पूर्वी कोने में देवताओं का वास होता है। यदि इस दिशा में भारी सामान, कबाड़ या अंधेरा रहता है, तो मां लक्ष्मी वहां प्रवेश नहीं करतीं। ईशान कोण को हमेशा खाली, साफ और प्रकाशवान रखें। यहां मंदिर बनाना सबसे उत्तम माना जाता है।

Vastu Tips

नलों का टपकना
ज्योतिष और वास्तु में बहते हुए पानी को बहते हुए धन से जोड़ा जाता है। यदि आपके घर के नल टपकते हैं, तो यह सीधे तौर पर आर्थिक हानि का संकेत है। टपकते हुए नलों को तुरंत ठीक करवाएं। पानी की बर्बादी मां लक्ष्मी को अप्रसन्न करती है।

सूर्यास्त के समय की आदतें
शाम का समय मां लक्ष्मी के आगमन का समय माना जाता है। इस समय घर में झाड़ू न लगाएं और न ही सोएं। शाम के समय घर के मंदिर में दीपक जलाना और कपूर की आरती करना मां लक्ष्मी के वास के लिए बहुत जरूरी है।

 घर के सदस्यों का व्यवहार और वाणी
सबसे महत्वपूर्ण बात, मां लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां शांति और प्रेम होता है। जिस घर में क्लेश, अपशब्द और महिलाओं का अनादर होता है, वहां से लक्ष्मी जी तुरंत चली जाती हैं। घर में मधुर वाणी का प्रयोग करें और महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि स्त्री को स्वयं लक्ष्मी का रूप माना गया है।

Vastu Tips

