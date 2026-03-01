Vastu Tips For Plants At Home: घर की बालकनी में पौधे सजाने का शौक है तो जान लें ये वास्तु टिप्स, घर में कभी नहीं होगी पैसों की कमी

Edited By Sarita Thapa,Updated: 01 Mar, 2026 10:58 AM
Vastu Tips For Plants At Home : घर की बालकनी को सुंदर पौधों से सजाना भला किसे पसंद नहीं होता। लेकिन आपकी बालकनी में रखे ये छोटे-छोटे पौधे न केवल घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति और सुख-शांति पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर पौधों को सही दिशा और सही नियम के साथ रखा जाए, तो वे आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर कर धन के मार्ग खोल सकते हैं। तो आइए जानते हैं बालकनी में पौधों को रखने के वे कौन से खास वास्तु नियम हैं, जिनका पालन करने से घर में कभी पैसों की तंगी नहीं होगी और खुशहाली का संचार बना रहेगा।
दिशा का चुनाव है सबसे महत्वपूर्ण
वास्तु के अनुसार, भारी और बड़े पौधों को हमेशा बालकनी के दक्षिण या पश्चिम कोने में रखना चाहिए। इससे घर को स्थिरता मिलती है। वहीं, छोटे और हल्के पौधों के लिए उत्तर या पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि यहां से आने वाली सुबह की किरणें सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं।
पैसों की तंगी दूर करेंगे ये पौधे
अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो बालकनी की उत्तर दिशा में मनी प्लांट या बांस का पौधा लगाएं। मनी प्लांट को हमेशा नीले रंग की कांच की बोतल या गमले में रखना धन आगमन के नए रास्ते खोलता है।
तुलसी का विशेष स्थान
बालकनी में तुलसी का पौधा होना अत्यंत शुभ है। इसे हमेशा उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में रखें। ध्यान रहे कि तुलसी के पास कभी भी गंदगी या जूते-चप्पल न रखें, वरना इसके विपरीत परिणाम मिल सकते हैं।
इन पौधों से बनायें दूरी
वास्तु के अनुसार, घर की बालकनी में कभी भी कंटीले पौधे या ऐसे पौधे जिनसे दूध जैसा पदार्थ निकलता हो, नहीं लगाने चाहिए। ये पौधे घर के सदस्यों के बीच तनाव और रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर सकते हैं।
मुरझाए हुए पौधे हटा दें
बालकनी में रखे पौधे आपकी उन्नति का प्रतीक होते हैं। यदि कोई पौधा सूख गया है या मुरझा गया है, तो उसे तुरंत हटा दें। सूखे पौधे 'राहु' के प्रभाव को बढ़ाते हैं और तरक्की में बाधा डालते हैं।
फूलों का रंग और प्रभाव
बालकनी में लाल या चमकीले रंग के फूल दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगाने से आत्मविश्वास और सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होती है।
