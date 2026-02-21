Vastu Tips : किचन में इस जगह रखें हल्दी की गांठ, दूर होंगी नकारात्मक ऊर्जा

Vastu Tips : वास्तु शास्त्र में रसोई घर को घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य और समृद्धि का केंद्र है। रसोई में रखी जाने वाली मसालों की रानी हल्दी केवल खाने का स्वाद और रंग ही नहीं बढ़ाती बल्कि इसमें अद्भुत औषधीय और...

Vastu Tips : वास्तु शास्त्र में रसोई घर को घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य और समृद्धि का केंद्र है। रसोई में रखी जाने वाली मसालों की रानी हल्दी केवल खाने का स्वाद और रंग ही नहीं बढ़ाती बल्कि इसमें अद्भुत औषधीय और आध्यात्मिक गुण भी होते हैं। 2026 के ग्रहों के बदलते प्रभाव और वास्तु गणनाओं के अनुसार, यदि हल्दी का सही इस्तेमाल किया जाए, तो यह घर से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से खत्म कर सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि किचन में हल्दी की गांठ रखने का सही तरीका और इसके चमत्कारी फायदे क्या हैं।

हल्दी का ज्योतिषीय और वास्तु महत्व

ज्योतिष शास्त्र में हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से माना गया है। बृहस्पति सुख, सौभाग्य, बुद्धि और धन के कारक हैं। वास्तु के अनुसार, किचन में हल्दी का होना सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है लेकिन हल्दी की गांठ का एक विशेष स्थान पर होना आपके जीवन की दिशा बदल सकता है।

किचन में कहां रखें हल्दी की गांठ ?

अग्नि कोण: किचन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अग्नि कोण होता है। यदि आपके किचन में वास्तु दोष है, तो एक पीले कपड़े में हल्दी की 5 गांठें बांधकर किचन के इस कोने में लटका दें। यह अग्नि और जल के बीच के संतुलन को बनाए रखता है।

चावल के डिब्बे में: किचन में जहां आप चावल रखते हैं, वहां हल्दी की एक साबुत गांठ डाल देना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे 'अन्नपूर्णा दोष' दूर होता है और घर में कभी अन्न-धन की कमी नहीं होती।

उत्तर-पूर्व कोना : यदि किचन उत्तर-पूर्व दिशा में बनी है, तो यहां कांच के एक छोटे बर्तन में हल्दी की गांठें भरकर रखें। यह गुरु ग्रह को मजबूत करता है और घर के सदस्यों की तरक्की के रास्ते खोलता है।

नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के अन्य अचूक उपाय

मुख्य द्वार पर हल्दी का टीका

किचन के प्रवेश द्वार या घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और गंगाजल का लेप लगाकर 'ॐ' या 'स्वास्तिक' का चिन्ह बनाएं। यह किसी भी प्रकार की बुरी नजर या नकारात्मक शक्ति को घर के भीतर आने से रोकता है।

हल्दी के पानी का छिड़काव

प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें चुटकी भर हल्दी मिलाएं और पूरे किचन में उसका छिड़काव करें। यह सूक्ष्म कीटाणुओं के साथ-साथ मानसिक नकारात्मकता को भी समाप्त करता है।

नजर दोष से मुक्ति

यदि परिवार के किसी सदस्य को बार-बार नजर लगती है या किचन में काम करते समय मन अशांत रहता है, तो एक हल्दी की गांठ को काले धागे में बांधकर किचन की खिड़की पर लटका दें। यह सुरक्षा कवच की तरह काम करता है।



