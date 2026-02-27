Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Camel Statue Vastu Tips: घर की ऊर्जा संतुलित करती है ऊंट की मूर्ति, बस इस बात का रखें ध्यान

Camel Statue Vastu Tips: घर की ऊर्जा संतुलित करती है ऊंट की मूर्ति, बस इस बात का रखें ध्यान

Edited By Updated: 27 Feb, 2026 09:36 AM

camel statue vastu tips

Camel Statue Vastu Tips: कड़ी मेहनत के बावजूद प्रमोशन में देरी, नौकरी में रुकावट या व्यापार में मंदी जैसी समस्याएं कई लोगों को परेशान करती हैं। ऐसे में लोग वास्तु और फेंगशुई उपायों का सहारा लेते हैं। वास्तु शास्त्र में ऊंट की मूर्ति को धैर्य, संतुलन...

Camel Statue Vastu Tips: कड़ी मेहनत के बावजूद प्रमोशन में देरी, नौकरी में रुकावट या व्यापार में मंदी जैसी समस्याएं कई लोगों को परेशान करती हैं। ऐसे में लोग वास्तु और फेंगशुई उपायों का सहारा लेते हैं। वास्तु शास्त्र में ऊंट की मूर्ति को धैर्य, संतुलन और निरंतर प्रगति का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि इसे सही दिशा और नियमों के अनुसार घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और करियर में स्थिर उन्नति के संकेत मिलते हैं।

Camel Statue Vastu Tips

ऊंट का प्रतीकात्मक महत्व
वास्तु मान्यताओं के अनुसार ऊंट कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का प्रतीक है। रेगिस्तान जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी उसका संतुलन और सहनशीलता प्रेरणादायक मानी जाती है। इसी कारण इसे घर या कार्यालय में स्थिरता, आत्मविश्वास और दीर्घकालिक सफलता का प्रतीक माना जाता है।

किस दिशा में रखें ऊंट की मूर्ति?
वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार ऊंट की मूर्ति को घर की उत्तर-पश्चिम दिशा में रखना सबसे शुभ माना गया है। यह दिशा सहयोग, नेटवर्किंग और सामाजिक संबंधों से जुड़ी होती है, जो करियर और व्यवसाय में सहायक साबित हो सकती है।

यदि उत्तर-पश्चिम दिशा उपलब्ध न हो तो:
उत्तर दिशा (करियर और अवसरों से संबंधित) पूर्व दिशा (नई शुरुआत और विकास का प्रतीक) भी उपयुक्त मानी जाती हैं।

Camel Statue Vastu Tips

घर में कहां रखें और कहां नहीं?
ऊंट की मूर्ति को लिविंग रूम या ड्राइंग रूम में रखना बेहतर माना जाता है।
मूर्ति का मुख घर के अंदर की ओर होना शुभ माना जाता है।
बेडरूम, बाथरूम के पास, सीढ़ियों के नीचे या मुख्य द्वार के ठीक सामने इसे रखने से बचना चाहिए।

जरूरी नियम और सावधानियां
ऊंट की मूर्ति जोड़े में रखना अधिक लाभकारी माना जाता है।
पीतल या तांबे की मूर्ति विशेष शुभ मानी जाती है, हालांकि लकड़ी या पत्थर की मूर्ति भी रखी जा सकती है।
मूर्ति टूटी-फूटी या क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए।
नियमित साफ-सफाई का ध्यान रखना आवश्यक है।
मूर्ति का आकार संतुलित होना चाहिए, बहुत बड़ी या अत्यधिक छोटी मूर्ति से बचें।

Camel Statue Vastu Tips

संभावित लाभ
वास्तु मान्यता के अनुसार सही दिशा और नियमों से रखी गई ऊंट की मूर्ति:
करियर में आ रही रुकावटों को कम करने में सहायक हो सकती है।
आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ाने में मदद करती है।
व्यापार में स्थिर प्रगति के संकेत देती है।
धीरे-धीरे लेकिन निरंतर सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

हालांकि वास्तु उपाय आस्था और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच और सही दिशा में प्रयास के साथ ऐसे प्रतीक मनोबल को मजबूत करने में सहायक हो सकते हैं। करियर और व्यवसाय में सफलता के लिए मेहनत, योजना और धैर्य के साथ-साथ सकारात्मक ऊर्जा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है।

Camel Statue Vastu Tips
 
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!