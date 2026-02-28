Shankh Vastu Tips : मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर की इस दिशा में रखें शंख

Shankh Vastu Tips : हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में शंख को केवल एक पूजा सामग्री नहीं बल्कि माता लक्ष्मी का सहोदर माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, शंख की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन के दौरान हुई थी, जैसे देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थीं। यही कारण है कि...

Shankh Vastu Tips : हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में शंख को केवल एक पूजा सामग्री नहीं बल्कि माता लक्ष्मी का सहोदर माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, शंख की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन के दौरान हुई थी, जैसे देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थीं। यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है और उसका सही विधि से उपयोग किया जाता है, वहां दरिद्रता कभी पैर नहीं पसारती। वास्तु शास्त्र के अनुसार, शंख को घर में रखने की एक निश्चित दिशा और कुछ विशेष नियम होते हैं। यदि आप 2026 में अपने घर में सुख-समृद्धि और धन की देवी लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो इन शंख वास्तु टिप्स को विस्तार से समझें।

शंख रखने की सबसे शुभ दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, शंख को रखने के लिए उत्तर और पूर्व दिशा को सबसे उत्तम माना गया है। चूंकि यह दिशा देवताओं का स्थान मानी जाती है, इसलिए शंख को यहां रखना घर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। यह धन के देवता कुबेर की दिशा है। यहां दक्षिणावर्ती शंख रखने से आर्थिक तंगी दूर होती है। शंख को हमेशा घर के मंदिर में भगवान के दाईं ओर रखना चाहिए।

शंख के प्रकार और उनका महत्व

दक्षिणावर्ती शंख

इसका मुख दाईं ओर खुलता है। इसे लक्ष्मी शंख भी कहा जाता है। इसे बजाया नहीं जाता, बल्कि इसमें जल भरकर घर में छिड़काव किया जाता है या इसे पूजा के स्थान पर स्थापित किया जाता है। यह धन वृद्धि और व्यापार में सफलता के लिए अचूक माना जाता है।

वामावर्ती शंख

इसका मुख बाईं ओर खुलता है। यह वह शंख है जिसे बजाया जाता है। इसे बजाने से निकलने वाली ध्वनि तरंगें घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं और कीटाणुओं का नाश करती हैं।

शंख स्थापना की विधि और नियम

शंख को कभी भी सीधे जमीन पर न रखें। इसे हमेशा एक सफेद रेशमी कपड़े या तांबे/पीतल के स्टैंड पर रखें। शंख का खुला हुआ हिस्सा हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख का मुख पूजा करने वाले व्यक्ति की ओर होना शुभ माना जाता है। शंख में हमेशा थोड़ा गंगाजल या शुद्ध जल भरकर रखें। अगले दिन इस जल को पूरे घर में छिड़कने से वास्तु दोष समाप्त होते हैं।

लक्ष्मी कृपा के लिए विशेष वास्तु उपाय

यदि आप विशेष रूप से आर्थिक लाभ चाहते हैं तो ये उपाय आजमाएं। एक छोटा दक्षिणावर्ती शंख लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। इससे अनावश्यक खर्च रुकते हैं। शंख को चावल से भरे पात्र में स्थापित करना समृद्धि का प्रतीक है। ध्यान रहे कि चावल टूटे हुए न हों। शुक्रवार के दिन शंख का दूध और गंगाजल से अभिषेक करने पर मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं।





