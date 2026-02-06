Vastu Tips : सोफा रखने की सही दिशा क्या है ? गलत जगह रखेंगे तो रुक सकती है तरक्की

Edited By Prachi Sharma,Updated: 06 Feb, 2026 01:55 PM
Vastu Tips : वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की हर वस्तु की अपनी एक ऊर्जा होती है। सोफा केवल बैठने की जगह नहीं है, बल्कि यह वह स्थान है जहां घर के सदस्य एक साथ बैठते हैं और मेहमानों का स्वागत किया जाता है। यदि सोफा गलत दिशा में रखा हो, तो यह घर की सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोक सकता है, जिससे परिवार की उन्नति और आपसी रिश्तों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार सोफा रखने की सही दिशा और नियम क्या हैं, ताकि आपके घर में सुख-समृद्धि और तरक्की बनी रहे।
The best direction to place a sofa सोफा रखने की सबसे उत्तम दिशा
दक्षिण-पश्चिम दिशा: घर के ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में सोफा रखने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ दिशा है। इस कोने में सोफा रखने से घर के मुखिया का मान-सम्मान बढ़ता है और परिवार में स्थिरता आती है।
दक्षिण दिशा: यदि दक्षिण-पश्चिम में स्थान न हो, तो सोफे को दक्षिण की दीवार से सटाकर रखा जा सकता है। यह दिशा तरक्की के मार्ग खोलती है।
पश्चिम दिशा: पश्चिम दिशा में सोफा रखना भी शुभ माना जाता है। इससे व्यापार और करियर में लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं।
Avoid These Directions भूलकर भी न रखें इन दिशाओं में सोफा
उत्तर दिशा: उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है। इसे हमेशा खाली या हल्का रखना चाहिए। यहां भारी सोफा रखने से धन के आगमन में बाधा आ सकती है।
ईशान कोण: यह दिशा पूजा और सात्विक ऊर्जा की होती है। यहाँ सोफा रखने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और बच्चों की पढ़ाई पर नकारात्मक असर पड़ता है।
बैठने का सही तरीका:
घर के बड़े या मुखिया को हमेशा सोफे के उस हिस्से पर बैठना चाहिए जिसका मुख उत्तर या पूर्व की ओर हो। इसके लिए सोफा दक्षिण या पश्चिम की दीवार पर होना चाहिए। मेहमानों को इस तरह बैठाना चाहिए कि उनका मुख दक्षिण या पश्चिम की ओर हो। वास्तु के अनुसार, मेहमानों का मुख उत्तर-पूर्व की ओर होना शुभ माना जाता है, लेकिन गृहस्वामी का प्रभुत्व बनाए रखने के लिए मुखिया का उत्तर-मुखी होना श्रेष्ठ है।
सोफे का आकार और रंग
हमेशा आयताकार या वर्गाकार सोफा चुनें। आजकल एल-शेप के सोफे काफी चलन में हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ये पूर्णतः संतुलित नहीं माने जाते। यदि आप एल-शेप सोफा ले रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि उसका भारी हिस्सा दक्षिण या पश्चिम में हो। लिविंग रूम के लिए हल्के और सुखदायक रंगों का चयन करें। क्रीम, हल्का भूरा, पीला या पेस्टल कलर्स तरक्की और शांति के प्रतीक हैं। गहरे काले या लाल रंग के सोफे से बचना चाहिए क्योंकि ये उग्रता बढ़ा सकते हैं।