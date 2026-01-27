Main Menu

    Vastu Tips : घर में दिखें ये संकेत तो समझ लें आने वाली है बड़ी खुशखबरी

Vastu Tips : घर में दिखें ये संकेत तो समझ लें आने वाली है बड़ी खुशखबरी

Edited By Updated: 27 Jan, 2026 01:07 PM

Vastu Tips : वास्तु शास्त्र और भारतीय परंपराओं में हमारे आसपास होने वाली छोटी-छोटी घटनाओं को भविष्य के संकेतों से जोड़कर देखा जाता है। अक्सर हमारे घर में कुछ ऐसे बदलाव या घटनाएं होती हैं जिन्हें हम साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन वास्तु के...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Vastu Tips : वास्तु शास्त्र और भारतीय परंपराओं में हमारे आसपास होने वाली छोटी-छोटी घटनाओं को भविष्य के संकेतों से जोड़कर देखा जाता है। अक्सर हमारे घर में कुछ ऐसे बदलाव या घटनाएं होती हैं जिन्हें हम साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन वास्तु के अनुसार ये शुभ संकेत होते हैं। ये संकेत इशारा करते हैं कि आपके घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आइए विस्तार से जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो भाग्य बदलने की दस्तक देते हैं।

घर के मुख्य द्वार पर गौरैया या पक्षी का घोंसला बनाना
वास्तु शास्त्र में पक्षियों को सकारात्मक ऊर्जा का वाहक माना गया है। यदि आपके घर की छत, बालकनी या मुख्य द्वार के पास कोई पक्षी अपना घोंसला बनाती है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके घर की सुख-समृद्धि में वृद्धि होने वाली है और परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है।

अचानक काली चींटियों का झुंड दिखना
अक्सर हम घर में चींटियां देखकर उन्हें भगाने लगते हैं लेकिन ज्योतिष और वास्तु में काली चींटियों का दिखना धन आगमन का प्रतीक है। यदि काली चींटियां घेरा बनाकर कुछ खाती हुई दिखें या घर की दीवारों पर ऊपर की ओर जाती दिखें, तो समझ लें कि आपका रुका हुआ पैसा वापस मिलने वाला है या व्यापार में बड़ा मुनाफा होने वाला है।

 घर के आंगन में तितलियों का आना
तितलियां खुशहाली और बदलाव का प्रतीक हैं। यदि आपके घर के बगीचे या आंगन में अचानक रंग-बिरंगी तितलियां मंडराने लगें, तो यह करियर में बड़े उछाल का संकेत है। अविवाहित लोगों के लिए यह जल्द विवाह होने का संकेत भी हो सकता है।

गाय का घर के द्वार पर आकर रंभाना
सनातन धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है। यदि सुबह के समय कोई गाय आपके घर के मुख्य द्वार पर आकर रंभाती है, तो यह साक्षात ईश्वरीय आशीर्वाद है। ऐसी स्थिति में गाय को रोटी या गुड़ जरूर खिलाएं। यह संकेत बताता है कि आपके घर के सारे दुख दूर होने वाले हैं।

घर में अचानक हरियाली का बढ़ना
यदि आपके घर में लगे पौधे बिना किसी विशेष खाद या देखरेख के अचानक हरे-भरे हो जाएं और उनमें सुंदर फूल खिलने लगें, तो यह घर की सकारात्मक ऊर्जा के बढ़ने का प्रमाण है। हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक है। पौधों का खिलना आपके बौद्धिक विकास और आर्थिक स्थिरता की ओर इशारा करता है।

शंख या घंटियों की आवाज सुनाई देना
यदि सुबह उठते ही आपको कहीं दूर से शंख, मंदिर की घंटियों या भजनों की आवाज सुनाई देती है, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन से नकारात्मकता खत्म हो रही है और आप जल्द ही किसी बड़ी बाधा से मुक्त होने वाले हैं।

