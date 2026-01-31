Vastu Tips : गलत दिशा में रखा हाथी ला सकता है कंगाली, मूर्ति रखने से पहले पढ़ लें वास्तु के ये 5 जरूरी नियम

हिंदू धर्म और वास्तु में हाथी को ऐश्वर्य, शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि सही दिशा में रखा गया हाथी जहां कुबेर के भंडार भर सकता है, वहीं इसकी दिशा या स्थिति में हुई एक छोटी सी चूक आपको कंगाली की ओर धकेल सकती है।

Elephant Vastu Symbols for Home : हिंदू धर्म और वास्तु में हाथी को ऐश्वर्य, शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि सही दिशा में रखा गया हाथी जहां कुबेर के भंडार भर सकता है, वहीं इसकी दिशा या स्थिति में हुई एक छोटी सी चूक आपको कंगाली की ओर धकेल सकती है। कई बार हम अनजाने में गलत सूंड़ वाली या गलत दिशा में हाथी की मूर्ति रख देते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा आने के बजाय घर में क्लेश और आर्थिक तंगी बढ़ने लगती है। यदि आप भी अपने घर या ऑफिस में हाथी की प्रतिमा रखने का मन बना रहे हैं, तो पहले इन 5 बेहद जरूरी वास्तु नियमों को समझ लें, ताकि आपकी मेहनत की कमाई व्यर्थ न जाए और घर में लक्ष्मी का वास बना रहे।

ऊपर की ओर सूंड

वास्तु के अनुसार, जिस हाथी की सूंड़ ऊपर की ओर होती है, वह सफलता और विजय का प्रतीक है। अगर आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं या घर में खुशहाली की कमी महसूस कर रहे हैं, तो ऊपर उठी हुई सूंड़ वाला हाथी रखना सबसे शुभ होता है। इसे घर के मुख्य द्वार की ओर मुख करके रखना चाहिए।

नीचे की ओर सूंड

नीचे की ओर झुकी हुई सूंड़ वाला हाथी एकाग्रता और ज्ञान का प्रतीक है। यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है या आप ऑफिस में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो नीचे की ओर सूंड़ वाला हाथी स्टडी रूम या वर्क डेस्क पर रखना फायदेमंद होता है। यह घर में विनम्रता और शांति भी लाता है।

जोड़े में रखें मूर्ति

वास्तु शास्त्र कहता है कि हाथी की मूर्ति को हमेशा जोड़े में रखना चाहिए। अगर आप बेडरूम में हाथी की मूर्ति रख रहे हैं, तो दो हाथियों का जोड़ा रखें जिनका मुख एक-दूसरे की तरफ हो। यह पति-पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाता है और रिश्तों में मजबूती लाता है।

सही दिशा का चुनाव

हाथी की मूर्ति रखने के लिए उत्तर या पूर्व दिशा को सबसे उत्तम माना गया है। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की होती है, यहाँ हाथी रखने से धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। इसे कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें।

धातु और बनावट का महत्व

हाथी की मूर्ति अगर चांदी या पीतल की हो, तो यह अत्यंत शुभ फल देती है। चांदी का हाथी घर के राहु दोष को शांत करता है। ध्यान रखें कि मूर्ति खंडित न हो और उसका रंग काला न हो, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता को आकर्षित कर सकता है।

