Vastu Tips : कपड़े धोने की ये छोटी सी गलती कर सकती है आपको कंगाल ! जानें वास्तु के अनुसार किस दिन कपड़े धोना है वर्जित

Vastu Tips for Laundry and Wealth : वास्तु शास्त्र के अनुसार, गंदे कपड़ों में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और उन्हें गलत दिन या गलत समय पर धोना सीधे तौर पर आपके आर्थिक लाभ को प्रभावित करता है। अक्सर हम अपनी व्यस्त जीवनशैली के कारण किसी भी दिन ढेर सारे कपड़े धोने बैठ जाते हैं, लेकिन शास्त्रों की मानें तो हफ्ते के कुछ विशेष दिन ऐसे होते हैं जब पानी और साबुन का कपड़ों पर इस्तेमाल करना आपके संचित धन को कम कर सकता है और घर के मुखिया के भाग्य पर भारी पड़ सकता है। इतना ही नहीं, रात के समय कपड़े सुखाना भी आपके जीवन में तनाव और कंगाली के द्वार खोल सकता है। तो आइए जानते हैं वास्तु के नियमों के अनुसार, वे कौन से दिन हैं जब कपड़े धोना आपके लिए वर्जित है और किन छोटी-छोटी गलतियों को सुधारकर आप अपने घर में धन के आगमन को फिर से बढ़ा सकते हैं।

इन दिनों में भूलकर भी न धोएं कपड़े

गुरुवार

गुरुवार को कपड़े धोना सबसे अधिक हानिकारक माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव रुष्ट हो सकते हैं, जिससे धन की हानि और मान-सम्मान में कमी आती है।

मंगलवार

इस दिन कपड़े धोना क्रोध और कलह को आमंत्रण देना माना जाता है। मंगल ग्रह की ऊर्जा को प्रभावित करने से पारिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं।

त्योहार और अमावस्या

विशेष तिथियों जैसे अमावस्या या बड़े त्योहारों के दिन कपड़े धोने के बजाय पूजा-पाठ पर ध्यान देना चाहिए।

रात में कपड़े सुखाना है खतरनाक

वास्तु के अनुसार, सूर्यास्त के बाद कपड़े धोना या बाहर सुखाना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। रात के समय वातावरण में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं, जो कपड़ों के जरिए आपके शरीर और मन में प्रवेश कर सकती हैं। हमेशा धूप में ही कपड़े सुखाएं, क्योंकि सूर्य की किरणें कीटाणुओं के साथ-साथ नकारात्मकता का भी नाश करती हैं।

फटे और पुराने कपड़ों का प्रबंधन

घर में बहुत समय से पड़े गंदे या फटे कपड़े राहु-केतु के दोष को बढ़ाते हैं। गंदे कपड़ों की टोकरी को हमेशा नैऋत्य कोण में रखें और उन्हें ज्यादा दिनों तक बिना धुले न छोड़ें।

बरकत के लिए अपनाएं ये आदतें

हमेशा कोशिश करें कि कपड़े नहाने से पहले धो लें। नहाने के बाद गंदे कपड़े धोना शरीर की शुद्धता को कम करता है। कपड़े धोने के बाद उस पानी को घर के अंदर ज्यादा देर तक जमा न रहने दें, उसे तुरंत बाहर बहा दें।

