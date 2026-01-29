Vastu Tips : भूलकर भी इन स्थानों पर न रखें नमक, वास्तु शास्त्र से जानें सही तरीका

Vastu Tips : वास्तु शास्त्र में नमक को केवल रसोई का मसाला नहीं, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला एक शक्तिशाली तत्व माना गया है। नमक में गजब की आकर्षण शक्ति होती है, जो घर के भीतर की बुराइयों और दरिद्रता को खींचकर बाहर करने की क्षमता रखती है।...

Vastu Tips : वास्तु शास्त्र में नमक को केवल रसोई का मसाला नहीं, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला एक शक्तिशाली तत्व माना गया है। नमक में गजब की आकर्षण शक्ति होती है, जो घर के भीतर की बुराइयों और दरिद्रता को खींचकर बाहर करने की क्षमता रखती है। अक्सर लोग अनजाने में नमक को कहीं भी रख देते हैं, जिससे घर में कलह, आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि वास्तु के अनुसार नमक रखने के नियम क्या हैं और किन स्थानों पर इसे भूलकर भी नहीं रखना चाहिए।

इन स्थानों पर भूलकर भी न रखें नमक

नमक को कभी भी सीधे जमीन पर या बिना ढक्कन के खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। खुला नमक वातावरण की नमी के साथ-साथ घर की नकारात्मकता को सोख लेता है और फिर वही ऊर्जा घर में फैलने लगती है। स्टील या लोहे के बर्तन में: यह सबसे आम गलती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, नमक का संबंध चंद्रमा से है और लोहे/स्टील का शनि से। जब आप लोहे के बर्तन में नमक रखते हैं, तो यह चंद्र-शनि का विष योग बनाता है, जो परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और बीमारी का कारण बनता है। आजकल लोग प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, लेकिन वास्तु के दृष्टिकोण से प्लास्टिक में नमक रखना स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए अच्छा नहीं माना जाता।

नमक रखने का सही बर्तन और तरीका

वास्तु के अनुसार नमक रखने के लिए सबसे उत्तम पात्र कांच का जार है।

कांच और नमक का मेल: कांच का संबंध राहु से माना जाता है और नमक चंद्रमा से। कांच के बर्तन में नमक रखने से राहु का बुरा प्रभाव खत्म होता है और चंद्रमा की शीतलता बनी रहती है। यह घर में बरकत लाता है और शुक्र ग्रह को भी मजबूत करता है।

लौंग का प्रयोग: यदि आप कांच के जार में नमक भरते हैं, तो उसमें 4-5 साबुत लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में धन का आगमन बढ़ता है और लक्ष्मी जी का वास होता है।

घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए नमक के उपाय

बाथरूम में नमक: यदि आपके घर में वास्तु दोष है, तो एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक भरकर बाथरूम के किसी कोने में रख दें। बाथरूम राहु का स्थान माना जाता है और नमक वहां की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। इसे हर महीने बदलते रहें।

नमक के पानी से पोंछा: सप्ताह में कम से कम एक बार पोंछे के पानी में समुद्री नमक मिलाएं। इससे घर की नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं और घर में सकारात्मकता का संचार होता है।

मुख्य द्वार पर पोटली: यदि आपको लगता है कि घर को नजर लगी है, तो एक लाल कपड़े में थोड़ा सा नमक बांधकर मुख्य द्वार के ऊपर लटका दें। इससे बुरी शक्तियां घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पातीं।

दरिद्रता दूर करने और धन लाभ के लिए

यदि पैसा घर में टिकता नहीं है या कर्ज बढ़ रहा है, तो वास्तु के अनुसार रसोई के उत्तर-पूर्व में नमक न रखें। नमक को हमेशा दक्षिण-पश्चिम या उत्तर-पश्चिम की दिशा में व्यवस्थित करना चाहिए।

कभी भी किसी व्यक्ति को अपने हाथ से सीधा नमक न दें। माना जाता है कि हाथ से नमक देने पर उस व्यक्ति से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। नमक हमेशा चम्मच या डिब्बे सहित दें।