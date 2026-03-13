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Vrish Rashifal 14 March : रिश्तों में मिठास या तकरार? जानिए 14 मार्च को वृष राशि वालों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा

Edited By Updated: 14 Mar, 2026 12:50 AM

vrish rashifal 14 march

Vrish Rashifal 14 March :वृष राशि के जातकों के लिए 14 मार्च 2026 का दिन रिश्तों के आईने में अपनी भावनाओं को देखने का दिन है। शुक्र के स्वामित्व वाली आपकी राशि स्वभाव से स्थिर, प्रेमपूर्ण और थोड़ी जिद्दी मानी जाती है। 14 मार्च को ग्रहों का गोचर आपके...

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Vrish Rashifal 14 March :वृष राशि के जातकों के लिए 14 मार्च 2026 का दिन रिश्तों के आईने में अपनी भावनाओं को देखने का दिन है। शुक्र के स्वामित्व वाली आपकी राशि स्वभाव से स्थिर, प्रेमपूर्ण और थोड़ी जिद्दी मानी जाती है। 14 मार्च को ग्रहों का गोचर आपके वैवाहिक और प्रेम संबंधों में कुछ गहरे बदलावों का संकेत दे रहा है। क्या आज आपके रिश्तों में शहद सी मिठास घुलेगी या छोटी सी बात तकरार का रूप ले लेगी ? 

 वृष राशि
वृष राशि का स्वामी शुक्र  है, जो प्रेम, सौंदर्य और विलासिता का कारक है। 14 मार्च को चंद्रमा और शुक्र की स्थिति आपके सप्तम भाव और पंचम भाव पर विशेष प्रभाव डाल रही है। आज आपकी राशि में धैर्य की परीक्षा हो सकती है, लेकिन साथ ही समर्पण के नए मार्ग भी खुलेंगे। वृष जातक आमतौर पर अपने साथी के प्रति बहुत वफादार होते हैं, लेकिन उनका अधिकार जताने का स्वभाव कभी-कभी रिश्तों में तनाव पैदा कर देता है। आज के दिन आपको इसी संतुलन को साधना होगा।

 वैवाहिक जीवन 
आज का दिन उन जोड़ों के लिए बहुत सुखद रहेगा जो पिछले कुछ समय से किसी गलतफहमी का शिकार थे। चंद्रमा की शुभ दृष्टि आपके संवाद में मधुरता लाएगी। यदि आप अपने जीवनसाथी को कोई सरप्राइज देने या उनके साथ बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर के बाद का समय सबसे उत्तम है। आज छोटे-छोटे इशारेजैसे एक मुस्कुराहट या हाथ पकड़ना—बड़े विवादों को सुलझाने की ताकत रखेंगे।

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तकरार की चेतावनी 
सावधान रहें, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन पैदा कर सकती है। वृष राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है "पुरानी बातों को खोदना"। आज पार्टनर की किसी पुरानी गलती को दोहराने से बचें। दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच का समय थोड़ा संवेदनशील हो सकता है, जहाँ छोटी सी बहस अहम की लड़ाई बन सकती है।

 प्रेम जीवन
जो लोग अभी प्रेम संबंध में हैं या किसी को पसंद करते हैं, उनके लिए 14 मार्च का दिन मिला-जुला रहेगा। यदि आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन साहस दिखाने का है, लेकिन उत्तर मिलने में देरी हो सकती है। अपनी भावनाओं को स्पष्ट रखें। दूर रहने वाले प्रेमियों के लिए आज वीडियो कॉल या लंबी बातचीत रिश्तों में नई जान फूंक देगी। आपकी बातों में आज एक खास आकर्षण होगा जो आपके साथी को आपकी ओर खींचेगा।

 वृष राशि वालों के लिए आज के रिलेशनशिप टिप्स

मौन का महत्व:
कभी-कभी चुप रहना हजार शब्दों से बेहतर होता है। यदि आपको लगे कि पार्टनर गुस्से में है, तो उसी समय जवाब देने के बजाय शांत हो जाएं। वृष राशि की स्थिरता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।

भौतिक सुख और उपहार:
चूंकि आपकी राशि शुक्र से प्रभावित है, इसलिए छोटे-छोटे उपहार आपके रिश्ते में जादू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वह महंगा हो; पार्टनर की पसंद का खाना बनाना या उनके काम में मदद करना भी मिठास बढ़ाएगा।

जिद्दी रवैये का त्याग:
मैं ही सही हूँ की जिद आज आपके रिश्ते के लिए जहर साबित हो सकती है। आज थोड़ा झुकना आपको अपने साथी के और करीब ले जाएगा। याद रखें, रिश्ता जीतने के लिए कभी-कभी बहस हारनी पड़ती है।

 पारिवारिक माहौल और ससुराल पक्ष

14 मार्च को केवल जीवनसाथी ही नहीं, बल्कि ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध चर्चा में रहेंगे। ससुराल की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है या कोई मेहमान घर आ सकता है। यदि जीवनसाथी के साथ कोई अनबन चल रही थी, तो परिवार के बुजुर्गों की मध्यस्थता से आज सब ठीक हो सकता है। बच्चों की ओर से मिलने वाली कोई खुशखबरी आप दोनों के बीच के तनाव को कम करने में 'गोंद' का काम करेगी।

क्या कहता है आज का सितारा ?
आज आपके वैवाहिक जीवन का मीटर 70% मिठास और 30% सावधानी की ओर इशारा कर रहा है। दिन का पहला भाग सामान्य रहेगा, शाम के समय रोमांस बढ़ेगा, लेकिन रात होते-होते घरेलू खर्चों को लेकर मामूली बहस संभव है।

 रिश्तों को बेहतर बनाने के ज्योतिषीय उपाय

सफेद वस्तुओं का दान: शुक्र को प्रसन्न करने के लिए किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी या दूध का दान करें।
इत्र का प्रयोग: आज चंदन या गुलाब के इत्र का प्रयोग करें। इसकी खुशबू आपके और आपके साथी के मूड को सकारात्मक रखेगी।
शिव-पार्वती की पूजा: वैवाहिक सुख के लिए मां पार्वती और भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें। यह जोड़ों के बीच सामंजस्य बढ़ाता है।
चांदी का छल्ला: यदि संभव हो, तो आज अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनें, यह आपके शुक्र को बल प्रदान करेगा।

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