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Vrish Rashifal 27 March : 27 मार्च का दिन वृष वालों के लिए खास, करियर और धन में बन रहा है बड़ा योग

Edited By Updated: 27 Mar, 2026 12:50 AM

vrish rashifal 27 march

ज्योतिष शास्त्र में वृष राशि को पृथ्वी तत्व और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। इस राशि का स्वामी 'शुक्र' है, जो सुख, समृद्धि, कला और वैभव का कारक है। 27 मार्च 2026 का दिन वृष राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है।

Vrish Rashifal 27 March : ज्योतिष शास्त्र में वृष राशि को पृथ्वी तत्व और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। इस राशि का स्वामी 'शुक्र' है, जो सुख, समृद्धि, कला और वैभव का कारक है। 27 मार्च 2026 का दिन वृष राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। ग्रहों की विशेष स्थिति, विशेषकर बृहस्पति और शुक्र का शुभ गोचर, आपके जीवन में 'भाग्य उदय' के स्पष्ट संकेत दे रहा है।
अक्सर वृष राशि वाले अपनी मेहनत और धैर्य के लिए जाने जाते हैं, और आज का दिन आपकी उसी पुरानी मेहनत का मीठा फल चखने का है। आइए विस्तार से विश्लेषण करते हैं कि आज का दिन आपके करियर, वित्त, प्रेम और स्वास्थ्य के लिए क्या सौगात लेकर आया है।

करियर और प्रोफेशनल लाइफ
वृष राशि के नौकरीपेशा जातकों के लिए 27 मार्च का सूरज एक नई उम्मीद लेकर उगेगा। आपकी राशि के दशम और एकादश भाव में बन रहे शुभ योग आपके कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के संकेत दे रहे हैं। यदि आप लंबे समय से अपनी सैलरी बढ़ने या ऊंचे पद की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो आज आपको मैनेजमेंट की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। आपकी कार्यकुशलता की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रशंसा की जाएगी। जो जातक नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए आज का दिन इंटरव्यू या ऑफर लेटर पाने के लिए अत्यंत शुभ है। किसी बड़ी कंपनी से बुलावा आ सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन निवेश और विस्तार का है। यदि आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या अपनी दुकान,फैक्ट्री में नई मशीनरी लाना चाहते हैं, तो ग्रहों की चाल आपके पक्ष में है।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन वृष राशि वालों के लिए 'मनी मेकिंग' डे साबित हो सकता है। शुक्र की स्थिति आपके संचित धन में वृद्धि करने वाली है। आपको किसी पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है या फिर किसी पुराने निवेश से उम्मीद से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। यदि आपने किसी मित्र या संबंधी को पैसा उधार दिया था और वह वापस नहीं मिल रहा था, तो आज तकादा करने पर वह राशि आपके हाथ में आ सकती है। आज आप अपनी सुख-सुविधाओं पर धन खर्च कर सकते हैं। नया वाहन या मोबाइल खरीदने की योजना बन सकती है। यह खर्च आपको मानसिक संतुष्टि देगा। आज सोना या चांदी खरीदना आपके भविष्य के लिए बेहद सुरक्षित और लाभप्रद रहेगा।

प्रेम और पारिवारिक जीवन
वृष राशि के जातक स्वभाव से बहुत वफादार और प्रेम करने वाले होते हैं। आज चंद्रमा की सौम्य स्थिति आपके रिश्तों में मिठास घोलने वाली है। जीवनसाथी के साथ आज आप एक बेहतरीन शाम बिताएंगे। पुराने मतभेद सुलझेंगे और एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा। संतान पक्ष की ओर से भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। जो लोग अकेले हैं, उनके जीवन में आज किसी खास इंसान की एंट्री हो सकती है। यह मुलाकात किसी सोशल इवेंट या प्रोफेशनल मीटिंग के दौरान हो सकती है। माता-पिता के आशीर्वाद से आज आपके कठिन काम भी आसानी से पूरे हो जाएंगे। शाम को परिवार के साथ मिलकर किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या घर पर भजन-कीर्तन का योग बन रहा है।

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स्वास्थ्य और जीवनशैली
सेहत के मामले में आज आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। वृष राशि के जातक अक्सर खान-पान के शौकीन होते हैं, इसलिए आज आपको अपनी इंद्रियों पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। आज आप मानसिक रूप से बहुत स्पष्ट और शांत रहेंगे, जिससे शारीरिक थकान कम महसूस होगी। बाहर के खान-पान से परहेज करें। गले या छाती में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है, इसलिए ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीने से बचें। आज 15-20 मिनट का ध्यान आपके रचनात्मक विचारों को और अधिक निखारेगा।

आज के 5 विशेष भाग्यशाली संकेत
सफेद फूल का दिखना: सुबह घर से निकलते समय यदि आपको सफेद गाय या सफेद फूल दिख जाए, तो समझें कि कार्य सफल होगा।

महत्वपूर्ण कॉल: किसी प्रभावशाली व्यक्ति का फोन आना आपके करियर की दिशा बदल सकता है।

पुरानी डायरी या सामान मिलना: कोई ऐसी चीज मिलना जिसमें आपके पुराने पैसे या कीमती सामान रखा हो।

मन की प्रसन्नता: बिना किसी ठोस वजह के मन का बहुत खुश होना 'पॉजिटिव एनर्जी' का संकेत है।

इत्र या खुशबू: अचानक कहीं से अच्छी खुशबू या चंदन की महक आना ईश्वर की कृपा का संकेत माना जाता है।

भाग्यशाली अंक और रंग
शुभ अंक: 2, 7 और 11। ये अंक आज आपके लिए लाभकारी रहेंगे।
शुभ रंग: क्रीम, चमकीला सफेद और हल्का नीला। ये रंग आपके व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करेंगे।
शुभ समय: दोपहर 12:15 बजे से 1:45 बजे तक का समय किसी भी निवेश के लिए सर्वोत्तम है।

किस्मत को और अधिक बल देने के उपाय 
देवी लक्ष्मी की पूजा: आज गुलाबी फूल (गुलाब या कमल) मां लक्ष्मी को अर्पित करें और 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद' मंत्र का जाप करें।

सफेद वस्तु का दान: किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी या दूध का दान करें। इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है।

गाय की सेवा: आज गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। इससे आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी।

इत्र का प्रयोग: आज चंदन या मोगरे के इत्र का प्रयोग करें, यह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

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