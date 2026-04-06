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Vrish Rashifal 7 April : प्रेम, पैसा और परिवार; जानें 7 अप्रैल को वृष राशि के जातकों का कैसा रहेगा हाल ?

Edited By Updated: 07 Apr, 2026 12:50 AM

vrish rashifal 7 april

7 अप्रैल 2026 का सूर्योदय वृष राशि वालों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। आपकी राशि का स्वामी 'शुक्र' आज विशेष स्थिति में है, जो आपके जीवन में भौतिक सुखों और भावनात्मक स्थिरता का संतुलन बनाने की कोशिश करेगा।

Vrish Rashifal 7 April : 7 अप्रैल 2026 का सूर्योदय वृष राशि वालों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। आपकी राशि का स्वामी 'शुक्र' आज विशेष स्थिति में है, जो आपके जीवन में भौतिक सुखों और भावनात्मक स्थिरता का संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। जहां एक ओर आर्थिक मोर्चे पर मजबूती के संकेत हैं, वहीं पारिवारिक जीवन में कुछ बारीक सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं आज का संपूर्ण राशिफल।

आर्थिक स्थिति और पैसा
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन वृष राशि वालों के लिए 'लाभकारी' रहने वाला है। यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था, तो आज उसके वापस मिलने की प्रबल संभावना है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। शेयर मार्केट या जमीन-जायदाद में निवेश के लिए आज का दिन उत्तम है। हालांकि, 'शॉर्टकट' से पैसा कमाने के चक्कर में न पड़ें। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, भाग्य आपका साथ देगा।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
वृष राशि के जातक स्वभाव से बहुत भावुक और वफादार होते हैं, और आज ग्रहों की चाल आपके प्रेम जीवन में खुशियां भरने वाली है। यदि जीवनसाथी के साथ कोई मनमुटाव चल रहा था, तो आज उसे सुलझाने का सबसे अच्छा मौका है। एक छोटी सी भेंट या साथ बिताया गया समय आपके रिश्तों में नई ऊर्जा भर देगा। जो लोग अकेले हैं, उनके जीवन में आज किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो सकती है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में देरी न करें।

परिवार और सामाजिक जीवन
पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन मिला-जुला रहेगा। घर के बड़ों का आशीर्वाद आपको मानसिक शांति देगा। भाई-बहनों के साथ किसी पुराने विषय पर चर्चा हो सकती है, जिसमें आपको संयम बनाए रखने की जरूरत है। घर की शांति बनाए रखने के लिए बाहरी हस्तक्षेप को टालें। अपनी निजी बातें हर किसी से साझा न करें।

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करियर और स्वास्थ्य
कार्यक्षेत्र में आज आपकी कार्यक्षमता की सराहना होगी। आप अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने में सफल रहेंगे। सेहत के लिहाज से दिन सामान्य है, लेकिन 'आंखों' और 'गले' से संबंधित छोटी परेशानियां हो सकती हैं। धूल-मिट्टी से बचें और पर्याप्त पानी पिएं।

आज का विशेष महाउपाय 
मां लक्ष्मी की पूजा: आज गुलाबी फूल माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और 'श्री सूक्त' का पाठ करें।

सफ़ेद वस्तु का दान: किसी गरीब को दूध, चीनी या चावल का दान करना आपके लिए समृद्धि लाएगा।

शुभ रंग और अंक: आज आपका शुभ रंग क्रीम या सफ़ेद है और शुभ अंक 6 है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

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