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Walking Speed Personality : धीमी चाल या रफ़्तार का जादू ? अपनी 'Walking Style' से जानें अपना व्यक्तित्व

Edited By Updated: 18 Apr, 2026 10:59 AM

walking speed personality

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, हर किसी व्यक्ति की चलने चाल बहुत अलग होती है। किसी को जल्दी चलने की आदत होती है और किसी को बहुत ही धीमे तरीके स चलना पसंद होता है। जब हम चलते हैं, तो कई बार हमारे पैरों से टक-टक की आवाजें आती है।

Walking Speed Personality : सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, हर किसी व्यक्ति की चलने चाल बहुत अलग होती है। किसी को जल्दी चलने की आदत होती है और किसी को बहुत ही धीमे तरीके स चलना पसंद होता है। जब हम चलते हैं, तो कई बार हमारे पैरों से टक-टक की आवाजें आती है। ये आवाजें हमारे चलने की चाल पर निर्भर होती है। मनोविज्ञान के अनुसार, माना जाता है कि हमारे चलने का स्टाइल से ही हमारे चरित्र और स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि आपके चलने की चाल में कौन सा राज छुपा हुआ है। 

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तेज चलने वाले 
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, कई लोगों को बहुत तेज-तेज चलने की आदत होती है और हमेशा ऐसा लगता है कि पता नहीं जैसे कोई मिशन पर निकला हुआ है। ऐसे लोगों को आप बेहद ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। साथ ही ये लोग समय की कदर करते हैं और फालतू की बातें करके अपनी वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। 

धीमी और स्थिर चाल
यदि आप आराम से, कदमों को तौलते हुए चलते हैं, तो यह एक स्थिर व्यक्तित्व का संकेत है। आप वर्तमान में जीने वाले इंसान हैं। आप चीजों को गहराई से महसूस करते हैं और निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करते। ऐसे लोग आमतौर पर अंतर्मुखी और थोड़े सतर्क हो सकते हैं। 

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सिर झुकाकर चलना 
जिन लोगों को सिर झुका कर चलने की आदत होकती होती ही, ऐसे लोगों को जमीन से जुड़ा हुआ देखा जाता है। क्योंकि ऐसे लोगों मन ही मन गहरा विचार करते हैं और थोड़े  शर्मीले किस्म के होते हैं। आप दूसरों के साथ जल्दी नहीं घुलते-मिलते और अपनी एक निजी दुनिया में रहना पसंद करते हैं।

सीना तानकर और सिर ऊंचा करके चलना
जिन लोगों को सीना तानकर और सिर ऊंचा करके चलने की आदत होती है, तो आप लोग भीड़ में अलग दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति लोगों का ध्यान अपनी और आकर्षित करना पसंद करते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं।

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