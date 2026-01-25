Weekly Tarot Horoscope (25th-31st January): जानें, कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह

Edited By Prachi Sharma,Updated: 25 Jan, 2026 10:09 AM
मेष
इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व कौशल की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह समय अनुकूल है। हालांकि, सप्ताह के मध्य में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है। पारिवारिक जीवन में छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, विशेषकर सिरदर्द या थकान की समस्या हो सकती है। प्रेम संबंधों में तालमेल बना रहेगा।
शुभ रंग: लाल
उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।
वृषभ
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आर्थिक रूप से उन्नति वाला रहेगा। अटका हुआ धन वापस मिल सकता है या आय के नए स्रोत बन सकते हैं। व्यापारियों के लिए कोई बड़ी डील फाइनल होने के योग हैं। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, लेकिन अपनी वाणी में विनम्रता बनाए रखें।
शुभ रंग: सफेद
उपाय: शुक्रवार को छोटी कन्याओं को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं।
मिथुन
मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा। ऑफिस में काम का दबाव अधिक रह सकता है, जिससे आप थोड़ा तनाव महसूस करेंगे। सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार के वाद-विवाद से बचें। सप्ताह का दूसरा भाग मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों में बीतेगा। नए लोगों से मेल-जोल बढ़ेगा जो भविष्य में करियर के लिए फायदेमंद साबित होगा। छोटी दूरी की यात्रा संभव है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन बाहर के खाने से परहेज करें। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।
शुभ रंग: चांदी/सफेद
उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
कर्क
कर्क राशि वालों को इस सप्ताह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी की बात आपको चुभ सकती है, लेकिन शांति बनाए रखना ही बेहतर होगा। आर्थिक रूप से यह समय संभलकर चलने का है, फिजूलखर्चों पर लगाम लगाएं। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। माता के साथ संबंधों में सुधार होगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
शुभ रंग: हरा
उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं।
सिंह
सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और सफलता से भरा रहेगा। आपके अटके हुए सरकारी काम इस सप्ताह पूरे हो सकते हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और आप किसी सामाजिक संगठन से जुड़ सकते हैं। व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल होंगी। वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी। हालांकि, काम की अधिकता के कारण आप परिवार को कम समय दे पाएंगे। खान-पान पर नियंत्रण रखें, पेट से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। निवेश के लिए समय बहुत अच्छा है।
शुभ रंग: सुनहरा
उपाय: प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें।
कन्या
कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह बौद्धिक कार्यों में सफलता दिलाने वाला है। आपकी तार्किक क्षमता और मेहनत आपको कार्यक्षेत्र में अलग पहचान दिलाएगी। पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। यदि आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस सप्ताह कोई सकारात्मक सूचना मिल सकती है। परिवार के बड़ों के साथ समय बिताएं, उनकी सलाह आपके काम आएगी। प्रेम जीवन में थोड़ी अनबन हो सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखें। अपनी आंखों और नींद का विशेष ध्यान रखें।
शुभ रंग: गहरा हरा
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
तुला
तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह संतुलन बनाए रखने का है। कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच तालमेल बिठाने में आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। कला, संगीत और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन उधार देने से बचें। घर में किसी मेहमान के आगमन से खुशियां बढ़ेंगी। छात्रों का मन भटक सकता है, उन्हें एकाग्रता की आवश्यकता है। सेहत के मामले में लापरवाही न बरतें, खासकर पीठ दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।
शुभ रंग: गुलाबी
उपाय: किसी मंदिर में सुगंधित अगरबत्ती का दान करें।
वृश्चिक
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह चुनौतियों और विजय दोनों का मिश्रण है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, वे आपके काम में बाधा डाल सकते हैं। हालांकि, आप अपनी सूझबूझ से उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल पदोन्नति के रूप में मिल सकता है। अचानक धन लाभ के योग हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देंगे। जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
शुभ रंग: मरून
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाएं।
धनु
धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह भाग्यशाली रहेगा। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और किस्मत का साथ हर मोड़ पर दिखेगा। शिक्षा और करियर के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं। लंबी दूरी की यात्रा सुखद और लाभदायक रहेगी। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा। यदि आप नया घर या वाहन खरीदने का सोच रहे हैं, तो कदम आगे बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे।
शुभ रंग: पीला
उपाय: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।
मकर
मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह कड़ी मेहनत और धैर्य की परीक्षा का है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिन्हें निभाने के लिए आपको अतिरिक्त समय देना होगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और किसी भी निवेश से पहले विशेषज्ञों की राय लें। पुराने मित्रों से मुलाकात पुरानी यादें ताजा करेगी। माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। सप्ताह के अंत तक स्थितियां बेहतर होने लगेंगी। आलस्य का त्याग करें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। शनिवार को दान करना शुभ रहेगा।
शुभ रंग: नीला
उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
कुंभ
कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नई शुरुआत और अवसरों का है। आपके विचारों की सराहना होगी और आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। टीम वर्क में काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आय में वृद्धि के संकेत हैं, जिससे आप कोई पुरानी देनदारी चुका पाएंगे। सामाजिक जीवन सक्रिय रहेगा और आप किसी उत्सव का हिस्सा बन सकते हैं। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। घुटनों या जोड़ों के दर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए व्यायाम जरूर करें। संतान की ओर से प्रसन्नता मिलेगी।
शुभ रंग: बैंगनी
उपाय: गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या कंबल का दान करें।
मीन
मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में माहौल आपके पक्ष में रहेगा और आप शांति से अपने कार्य निपटा पाएंगे। बैंक और फाइनेंस से जुड़े लोगों को लाभ होगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय शोध और गहरी पढ़ाई के लिए उत्तम है। खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन योग और प्राणायाम करते रहें। आपके मृदु स्वभाव के कारण लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे।
शुभ रंग: केसरिया
उपाय: गुरुवार को विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।