Tarot Card Rashifal (2nd March): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष : मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आएगा। मंगल की स्थिति आपको कार्यक्षेत्र में नई चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देगी और आपके अटके हुए सरकारी काम गति पकड़ेंगे। आर्थिक रूप से दिन लाभकारी है क्योंकि पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

वृष : वृष राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष रूप से आर्थिक उन्नति का संकेत दे रहा है। आपकी राशि में बन रहा धन योग आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने में मदद करेगा और सुख-सुविधा की वस्तुओं की खरीदारी के योग बनाएगा। व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है जो भविष्य में बड़े मुनाफे का आधार बनेगी।

मिथुन : मिथुन राशि के जातकों को आज अपनी बुद्धिमानी और वाकपटुता का भरपूर लाभ मिलेगा। यदि आप मार्केटिंग, शिक्षण या लेखन के क्षेत्र में हैं तो कल आपको कोई बड़ा सम्मान या अवसर मिल सकता है। अचानक धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं जो आपकी वित्तीय स्थिति को अचानक सुधार देंगे।

कर्क : कर्क राशि वालों के लिए आजका दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला होगा क्योंकि चंद्रमा की स्थिति आपको अत्यधिक भावुक बना सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और किसी को भी बड़ी राशि उधार न दें क्योंकि उसके वापस आने की संभावना कम है। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए आपको धैर्य से काम लेना होगा।

सिंह : सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन मान-सम्मान में वृद्धि का है। आपके नेतृत्व गुण निखर कर सामने आएंगे और बॉस आपके काम से प्रभावित होकर आपको नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा।

कन्या :कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन योजनाओं को क्रियान्वित करने का है। आपकी तार्किक शक्ति और बारीकियों पर ध्यान देने की आदत आपको ऑफिस में दूसरों से आगे रखेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा लेकिन आंखों से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है इसलिए डिजिटल स्क्रीन से थोड़ा ब्रेक लेना आपके लिए सही रहेगा।

तुला : तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन संतुलन और सद्भाव लेकर आएगा। व्यापारिक साझेदारी में चल रहे विवाद समाप्त होंगे और नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और आप अपने जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर घूमने की योजना बना सकते हैं।

वृश्चिक : वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। एक तरफ जहाँ आपको अचानक कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं। अपने शत्रुओं से सावधान रहें क्योंकि वे आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।

धनु : धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहने वाला है। किस्मत का पूरा साथ मिलने से आपके कठिन कार्य भी सरलता से पूरे हो जाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं जो आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।

मकर : मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत और अनुशासन का रहेगा। आपके करियर में स्थिरता आएगी और आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं और नया घर या वाहन खरीदने की दिशा में प्रगति होगी।

कुंभ : कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन रचनात्मकता और नवीनता से भरा होगा। आप कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे जो भविष्य में आपके काम आएगा। सामाजिक दायरे में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और नए प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है ।

मीन : मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मानसिक शांति और आध्यात्मिक चिंतन का है। आप स्वयं को काफी हल्का महसूस करेंगे और पुरानी चिंताओं से मुक्ति पाएंगे। कार्यक्षेत्र में अपनी गोपनीय योजनाओं को किसी से साझा न करें अन्यथा कोई उनका गलत फायदा उठा सकता है।

