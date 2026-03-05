Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Tarot Card Rashifal (6th March): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Tarot Card Rashifal (6th March): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 06 Mar, 2026 04:30 AM

tarot card rashifal

मेष राशि आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए ऊर्जा से भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपकी मेहनत की

मेष राशि
आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए ऊर्जा से भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ज्यादा तनाव लेने से बचें।

वृषभ राशि
वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन संतुलित रह सकता है। नौकरी या व्यापार में कुछ नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना जरूरी है। परिवार में किसी सदस्य से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन रचनात्मकता से भरा हो सकता है। आप अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

कर्क राशि
कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से मन शांत रहेगा। कार्यक्षेत्र में धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रगति के संकेत दे सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

कन्या राशि
कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यस्त रह सकता है। काम का दबाव थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन आपकी मेहनत सफलता दिला सकती है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक रह सकता है। रिश्तों में सुधार हो सकता है। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के लोगों को आज धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें पार कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्साह से भरा हो सकता है। यात्रा के योग बन सकते हैं। नौकरी और व्यापार में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं। छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मकर राशि
मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन जिम्मेदारियों से भरा हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको अपने कौशल का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है।

कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन नए विचारों और योजनाओं का हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मकता की सराहना हो सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना जरूरी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मीन राशि
मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। रिश्तों में सुधार हो सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और योग करें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!