Tarot Card Rashifal (28th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 28 Feb, 2026 04:30 AM
मेष (Aries)
आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से अटके काम पूरे होने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति में
मेष (Aries)
आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से अटके काम पूरे होने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।
वृषभ (Taurus)
धैर्य और संयम से काम लेने का दिन है। ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। निवेश सोच-समझकर करें। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान पर ध्यान दें।
मिथुन (Gemini)
आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। करियर में नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में लाभ के योग हैं। यात्रा का अवसर मिल सकता है।
कर्क (Cancer)
भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताना लाभदायक रहेगा। कार्यस्थल पर मेहनत का फल मिलेगा। धन संबंधी मामलों में सतर्कता बरतें।
सिंह (Leo)
आज नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
कन्या (Virgo)
आज का दिन योजनाओं को अमल में लाने के लिए अच्छा है। पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा। अनावश्यक विवादों से बचें। मानसिक शांति बनाए रखें।
तुला (Libra)
संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र में बदलाव के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। सेहत का ध्यान रखें।
वृश्चिक (Scorpio)
आज आत्मचिंतन का दिन है। करियर में नई दिशा मिल सकती है। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। यात्रा के योग बन रहे हैं।
धनु (Sagittarius)
भाग्य का साथ मिलेगा। नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। छात्रों के लिए दिन अनुकूल है।
मकर (Capricorn)
कामकाज में व्यस्तता बढ़ेगी। मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। वित्तीय मामलों में सतर्क रहें। परिवार के साथ समय बिताने से तनाव कम होगा।
कुंभ (Aquarius)
नवाचार और रचनात्मकता का दिन है। नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेंगे। धन लाभ के संकेत हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
मीन (Pisces)
आज आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। सकारात्मक सोच बनाए रखें।