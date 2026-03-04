Tarot Card Rashifal (5th March): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 05 Mar, 2026 04:30 AM
आज आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
वृषभ राशि
आज का दिन धैर्य रखने का है। कार्यस्थल पर किसी से मतभेद हो सकता है, लेकिन समझदारी से स्थिति संभाल लेंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी।
मिथुन राशि
नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल है। छात्रों को सफलता मिलने के संकेत हैं। यात्रा के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
कर्क राशि
भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। परिवार का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ हो सकता है। पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
सिंह राशि
आज नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी। ऑफिस में आपकी सराहना हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दांपत्य जीवन में खुशियां रहेंगी। सेहत को लेकर सजग रहें।
कन्या राशि
आज दिन सामान्य रहेगा। कामकाज में थोड़ी भागदौड़ रहेगी। निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। परिवार में किसी शुभ समाचार की संभावना है।
तुला राशि
आज संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। धन संबंधी मामलों में लाभ हो सकता है।
वृश्चिक राशि
आज आत्मविश्लेषण का दिन है। करियर में नई दिशा मिल सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा।
धनु राशि
भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। नौकरी में उन्नति के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
मकर राशि
धन लाभ के योग हैं। व्यवसाय में नई डील फाइनल हो सकती है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें।
कुंभ राशि
आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। मानसिक शांति के लिए ध्यान-योग करें।
मीन राशि
आज का दिन सकारात्मक रहेगा। नई योजनाएं सफल होंगी। प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। घर में धार्मिक आयोजन हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।