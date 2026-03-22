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Weekly Tarot Horoscope (22th-29th march): जानें, कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह

Edited By Updated: 22 Mar, 2026 10:21 AM

weekly tarot horoscope

मेष- मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक प्रगति का मार्ग खोलेगा। 23 मार्च को पुराने निवेश से 'छप्परफाड़' लाभ मिलने के योग हैं, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी और बॉस आपके काम से प्रभावित रहेंगे।

मेष- मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक प्रगति का मार्ग खोलेगा। 23 मार्च को पुराने निवेश से 'छप्परफाड़' लाभ मिलने के योग हैं, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी और बॉस आपके काम से प्रभावित रहेंगे। व्यापार में नई साझेदारी फलदायी सिद्ध होगी। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी, हालांकि जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहें। छात्रों के लिए समय अनुकूल है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलेंगे। सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है। अनावश्यक क्रोध से बचें, अन्यथा बनते काम बिगड़ सकते हैं।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर चढ़ाएं।
शुभ रंग: गहरा लाल 
शुभ अंक: 9
शुभ दिशा: पूर्व

वृष- वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह 'जोश में होश' नहीं खोना है। करियर में तरक्की के बड़े मौके मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदेह हो सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, पर विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी, लेकिन संवाद में स्पष्टता रखें। निवेश के लिए सप्ताह का मध्य भाग श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, विशेषकर खान-पान का ध्यान रखें। छात्रों को अधिक मेहनत की
आवश्यकता है। घर के बुजुर्गों की सलाह लेना आपके लिए तरक्की के द्वार खोल सकता है।
उपाय: शुक्रवार को छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाएं।
शुभ रंग: क्रीम 
शुभ अंक: 2 
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व

मिथुन- मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह रोमांस और रचनात्मकता का 'नया चैप्टर' लेकर आया है। पार्टनर की ओर से कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है। व्यावसायिक दृष्टि से नई योजनाओं पर काम शुरू करने का सही समय है। आपकी वाकपटुता ऑफिस में आपको आकर्षण का केंद्र बनाएगी। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून देगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। सप्ताह के अंत में किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी। उधार देने से बचें।
उपाय: गणेश जी को 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें।
शुभ रंग: हल्का हरा 
शुभ अंक: 5
शुभ दिशा: उत्तर

कर्क- कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह 'धन वर्षा' के प्रबल योग बना रहा है। प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को अप्रत्याशित लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी और नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। माता-पिता का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। छात्रों को शोध कार्यों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन योग और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें। किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। सप्ताह का अंत सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा।
उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल और अक्षत चढ़ाएं।
शुभ रंग: सफेद 
शुभ अंक: 4 
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

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सिंह- सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह 'राजयोग' जैसा फल देने वाला है। आपको नौकरी में प्रमोशन या मनचाही पोस्टिंग का तोहफा मिल सकता है। व्यापारियों के लिए विस्तार का समय है, नई डील फाइनल होगी। समाज में आपके प्रभाव और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी, आप कोई महंगी वस्तु या वाहन खरीद सकते हैं। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहें, अधिक उत्साह में नींद की कमी न होने दें। शत्रुओं पर आपकी विजय निश्चित है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, सितारे आपके पक्ष में हैं।
उपाय: तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य दें।
शुभ रंग: सुनहरा 
शुभ अंक: 1 
शुभ दिशा: पूर्व

कन्या- कन्या राशि के जातकों का इस सप्ताह 'महा-उदय' होने वाला है। ग्रहों की विशेष स्थिति आपकी बुद्धि और कौशल को निखारेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में भारी इजाफा होगा। करियर में नई ऊंचाइयों को छुएंगे और वरिष्ठों का भरपूर समर्थन मिलेगा। आर्थिक रूप से समय अत्यंत शुभ है, आय के नए स्रोत बनेंगे। परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का योग है। छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी। स्वास्थ्य स्थिर रहेगा, बस वाणी पर संयम रखें। अहंकार से दूर रहना आपकी सफलता को स्थायी बनाएगा। सप्ताह के अंत में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जो आपके पूरे परिवार को खुश कर देगी।
उपाय: पक्षियों को भीगा हुआ हरा मूंग खिलाएं।
शुभ रंग: पन्ना हरा 
शुभ अंक: 6 
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

तुला- तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपने 'हुनर' को दुनिया के सामने लाने का है। कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष पहचान और मान-सम्मान मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच की प्रशंसा होगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, कला ही आपकी कमाई का मुख्य जरिया बनेगी। प्रेम संबंधों में मिठास घुलेगी और जीवनसाथी के साथ यादगार पल बिताएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से समय अच्छा है, लेकिन आंखों का ध्यान रखें। किसी भी निर्णय को लेने में देरी न करें, अवसर हाथ से निकल सकता है। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। पुराने मित्रों का सहयोग करियर में मददगार साबित होगा।
उपाय: शुक्रवार को लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाएं।
शुभ रंग: गुलाबी 
शुभ अंक: 7 
शुभ दिशा: पश्चिम

वृश्चिक- वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर में 'बम्पर उछाल' का समय है। नई नौकरी के प्रस्ताव और कार्यस्थल पर प्रमोशन मिलने के प्रबल संकेत हैं। आपकी रणनीतिक सोच आपको हर प्रतियोगिता में विजयी बनाएगी। व्यापार में विदेशी संपर्कों से लाभ होगा। आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होगी, लेकिन गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। परिवार में खुशहाली रहेगी। स्वास्थ्य में छोटी-मोटी समस्या हो सकती है, योग को प्राथमिकता दें। लव लाइफ में पारदर्शिता बनाए रखें। सप्ताह के मध्य में अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना ही आपकी सफलता का असली राज होगा।
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें।
शुभ रंग: मैरून 
शुभ अंक: 9 
शुभ दिशा: दक्षिण

धनु- धनु राशि के लिए ग्रहों की 'महायुति' किसी बड़ी गुड न्यूज का संकेत दे रही है। आपकी दुनिया बदलने वाली है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। करियर में विदेशी धरती से लाभ के योग हैं। विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का मीठा फल मिलेगा। आर्थिक पक्ष में बड़ा सुधार होगा, रुका हुआ धन अचानक प्राप्त होगा। परिवार में विवाह या संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। वाणी में मिठास रखें, आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। निवेश के लिए यह समय स्वर्णिम है, लंबी अवधि के लिए प्लान करें।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और पीली वस्तु दान करें।
शुभ रंग: पीला 
शुभ अंक: 3 
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

मकर- मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह 'मानसिक शांति का सवेरा' है। पिछले कई हफ्तों से चला आ रहा तनाव अब समाप्त होगा। कार्यक्षेत्र में काम का बोझ कम होगा और आप अपनों के साथ सुकून के पल बिताएंगे। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, पुराना उधार वापस मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी, जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा, विशेषकर मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। छात्रों के लिए समय सामान्य है। अहंकार और पुरानी कड़वाहट को त्यागना आपके लिए लाभकारी रहेगा। घर की सजावट पर धन खर्च हो सकता है।
उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
शुभ रंग: गहरा नीला 
शुभ अंक: 8 
शुभ दिशा: पश्चिम

कुंभ- कुंभ राशि के जातक इस सप्ताह 'दिल के मामले' में बहुत लकी रहेंगे। पार्टनर की ओर से कोई खास सरप्राइज मिल सकता है जो रिश्तों में मिठास घोल देगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मौलिकता और नवीन विचारों की सराहना होगी। आर्थिक रूप से आय के नए स्रोत बनेंगे। सामाजिक जीवन सक्रिय रहेगा और आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन बाहर के खाने से परहेज करें। किसी मित्र की सलाह व्यापार में बड़ा लाभ दिला सकती है। भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच न करें। सप्ताह का अंत खुशियों भरा होगा।
उपाय: शनिवार को किसी गरीब को भोजन या वस्त्र दान करें।
शुभ रंग: आसमानी |
शुभ अंक: 11 
शुभ दिशा: पश्चिम

मीन- मीन राशि वालों की इस सप्ताह 'लॉटरी' लग सकती है। पुराने निवेश और पैतृक संपत्ति से उम्मीद से कहीं ज्यादा धन लाभ होगा। अचानक धन प्राप्ति के योग आपकी वित्तीय स्थिति को नई मजबूती देंगे। करियर में गुरु की कृपा से बड़ी सफलता मिलेगी। व्यापार में लाभ की दर बढ़ेगी। पारिवारिक वातावरण अत्यंत सुखद रहेगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। अपनी सफलता का दिखावा करने से बचें और दान-पुण्य के कार्यों में निवेश करें। यह सप्ताह आपके लिए समृद्धि और खुशहाली के नए द्वार खोलने वाला है।
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं और पीले फूल चढ़ाएं।
शुभ रंग: केसरिया 
शुभ अंक: 3 
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

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