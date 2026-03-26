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Daily Horoscope: मेष से मीन तक सभी राशियों का हाल, जानें

Edited By Updated: 26 Mar, 2026 07:50 AM

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मेष :  आम सितारा मजबूत जो आपको हर दम हिम्मती-उत्साही तथा कामकाजी तौर पर व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा, शत्रु कमजोर रहेंगे।

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मेष :  आम सितारा मजबूत जो आपको हर दम हिम्मती-उत्साही तथा कामकाजी तौर पर व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा, शत्रु कमजोर रहेंगे।

वृष: सितारा व्यापार कारोबार में लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग लाभ देगी, यत्न करने पर कोई कामकाजी मुश्किल हटेगी।

मिथुन: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे या सोचेंगे उसमें कुछ न कुछ बेहतरी जरूर होगी तथा कामयाबी मिलेगी।

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कर्क: खर्च, सोच समझ कर करें तथा टाले जा सकने वाले खर्चों को टाल दें क्योंकि आपको अर्थ तंगी के साथ निपटना पड़ सकता है।

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सिंह : खेती उत्पादों, खेती उपकरणों, खादों, बीजों, करियाना वस्तुओं का काम धंधा करने वालों की अर्थ दशा कंफर्टेबल रहेगी।

कन्या : सफलता साथ देगी, अफसरों के रुख में सॉफ्टनेस आपके  किसी उलझे काम को संवारने में हैल्पफुल हो सकती है।

तुला: मजबूत सितारा हर मोर्चे पर आपके कदम को बढ़त की तरफ रखेगा, भागदौड़ करने पर कोई प्रोग्राम भी अच्छा रिजल्ट देगा।

वृश्चिक: सितारा पेट के लिए एहतियात वाला इसलिए मर्यादित खान पान करना सही रहेगा, सफर भी टाल देना ठीक रहेगा।

धनु : व्यापारिक तथा कामकाजी कामों की दशा संतोषजनक मगर गले में खराबी का डर, परेशानी भी रहेगी।

मकर: विरोधियों शरारती लोगों के साथ दूरी रखनी सही रहेगी, क्योंकि उनके साथ निकटता आपकी मुश्किलें बढ़ाने वाली होगी।

कुंभ: किसी धार्मिक प्रोग्राम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथा वार्ता, भजन कीर्तन सुनने में जी लगेगा।

 मीन : जायदादी कामों के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा नतीजा दे सकती है, बड़े लोग भी मेहरबान रहेंगे।

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