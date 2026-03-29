Daily Horoscope Today: आज कैसा रहेगा आपका दिन, पढ़ें राशिफल

Edited By Sarita Thapa, Updated: 29 Mar, 2026 08:08 AM

मेष : सितारा दोपहर तक कोर्ट कचहरी के कामों को संवारने वाला, फिर बाद में हर मोर्चे पर कदम बढ़त की तरफ रहेगा।

मेष : सितारा दोपहर तक कोर्ट कचहरी के कामों को संवारने वाला, फिर बाद में हर मोर्चे पर कदम बढ़त की तरफ रहेगा।

आज का राशिफल 29 मार्च, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा



Tarot Card Rashifal (29th March): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन



लव राशिफल 29 मार्च- तू पास हो तो सुकून मिले, ये रात भी कुछ हसीं लगे



Aaj Ka Good Luck (29th March 2026): आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

वृष: दोपहर तक कामकाजी भागदौड़ तथा व्यस्तता रहेगी, फिर बाद में भी समय कामयाबी तथा इज्जत-मान देने वाला है।

Mesh Rashifal 29 March : मेष राशि वालों आज मिल सकता है किस्मत का बड़ा इशारा, सतर्क रहें



Vrish Rashifal 29 March : आज का वृष राशिफल, 29 मार्च को बदल सकते हैं भाग्य के संकेत



Mithun Rashifal 29 March : आज का दिन मिथुन राशि के लिए खास, किस्मत दे रही है संकेत



Kark Rashifal 29 March : कर्क राशि आज का राशिफल, किस्मत आपके पक्ष में है या नहीं ? जानें



Singh Rashifal 29 March : सिंह राशि के जातकों को मिलने वाली है बड़ी कामयाबी की चाबी



Kanya Rashifal 29 March : कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन क्यों है सबसे खास ?



Tula Rashifal 29 March : तुला राशि वालों के लिए 29 मार्च का दिन लाया है बड़ा सरप्राइज



Vrishchik Rashifal 29 March : क्या आप तैयार हैं ? 29 मार्च को वृश्चिक राशि की झोली में गिरने वाला है कामयाबी का सितारा



Dhanu Rashifal 29 March : आज का दिन साधारण नहीं है, ब्रह्मांड दे रहा है आपको एक बड़ा मैसेज



Makar Rashifal 29 March : आज चमकेगा मकर राशि वालों का भाग्य, 29 मार्च को मिलने वाला वो संकेत, जो कर देगा मालामाल



Kumbh Rashifal 29 March : कुम्भ राशि वालों के लिए 29 मार्च का दिन क्यों है लकी चार्म ?



Meen Rashifal 29 March : क्या आप तैयार हैं ? मीन राशि वालों के जीवन में आज होने वाला है बड़ा उलटफेर

मिथुन: सितारा दोपहर तक अर्थ दशा कंफर्टेबल रखने तथा कारोबारी मामलों में कदम बढ़त की तरफ रखने वाला, फिर बाद में भी समय बेहतर।

कर्क: सितारा कारोबारी कामों के लिए अच्छा, कारोबारी टूरिंग, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग फ्रूटफूल रहेगी, मान-यश की प्राप्ति।

सिंह : सितारा दोपहर तक एहतियात परेशानी वाला, फिर बाद में हर मोर्चा पर कामयाबी मिलेगी तथा बेहतरी होगी।

कन्या : सितारा दोपहर तक आमदन वाला, कारोबारी प्रोग्रामिंग भी लाभ देगी, मगर बाद में समय मुश्किलों वाला बनेगा।

तुला: सितारा दोपहर तक सरकारी कामों में कामयाबी तथा इज्जत-मान देने वाला, फिर बाद में अर्थ दशा कंफर्टेबल बनेगी।

वृश्चिक: सितारा दोपहर तक मनोबल को हाई रखेगा, इरादों में मजबूती रखेगा, फिर बाद में कामयाबी का स्कोप बढ़ाएगा।

धनु : सितारा दोपहर तक पेट के लिए ढीला, किसी बाधा मुश्किल के उभरने का डर, फिर बाद में हर फ्रंट पर बेहतर होगी।

मकर: सितारा दोपहर तक बेहतरी, कामकाजी दशा सुधरी रहेगी, मगर बाद में हर फ्रंट पर मुश्किलें जागने का डर।

कुंभ: सितारा दोपहर तक टैंशन, परेशानी रखने वाला, जबकि बाद में आपकी पैठ बढ़ेगी, धाक छाप बढ़ेगी।

मीन : सितारा दोपहर तक बेहतर, प्रोग्रामिंग-प्लानिंग सिरे चढ़ेगी, मगर बाद में कदम-कदम पर रुकावटों के साथ निपटना पड़ेगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

