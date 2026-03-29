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Daily Horoscope Today: आज कैसा रहेगा आपका दिन, पढ़ें राशिफल

Edited By Updated: 29 Mar, 2026 08:08 AM

rashifal in hindi

मेष :  सितारा दोपहर तक कोर्ट कचहरी के कामों को संवारने वाला, फिर बाद में हर मोर्चे पर कदम बढ़त की तरफ रहेगा।

मेष :  सितारा दोपहर तक कोर्ट कचहरी के कामों को संवारने वाला, फिर बाद में हर मोर्चे पर कदम बढ़त की तरफ रहेगा।

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वृष: दोपहर तक कामकाजी भागदौड़ तथा व्यस्तता रहेगी, फिर बाद में भी समय कामयाबी तथा इज्जत-मान देने वाला है।

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मिथुन: सितारा दोपहर तक अर्थ दशा कंफर्टेबल रखने तथा कारोबारी मामलों में कदम बढ़त की तरफ रखने वाला, फिर बाद में भी समय बेहतर।

कर्क: सितारा कारोबारी कामों के लिए अच्छा, कारोबारी टूरिंग, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग फ्रूटफूल रहेगी, मान-यश की प्राप्ति।

सिंह : सितारा दोपहर तक एहतियात परेशानी वाला, फिर बाद में हर मोर्चा पर कामयाबी मिलेगी तथा बेहतरी होगी।

कन्या : सितारा दोपहर तक आमदन वाला, कारोबारी प्रोग्रामिंग भी लाभ देगी, मगर बाद में समय मुश्किलों वाला बनेगा।

तुला: सितारा दोपहर तक सरकारी कामों में कामयाबी तथा इज्जत-मान देने वाला, फिर बाद में अर्थ दशा कंफर्टेबल बनेगी।

वृश्चिक: सितारा दोपहर तक मनोबल को हाई रखेगा, इरादों में मजबूती रखेगा, फिर बाद में कामयाबी का स्कोप बढ़ाएगा।

धनु : सितारा दोपहर तक पेट के लिए ढीला, किसी बाधा मुश्किल के उभरने का डर, फिर बाद में हर फ्रंट पर बेहतर होगी।

मकर: सितारा दोपहर तक बेहतरी, कामकाजी दशा सुधरी रहेगी, मगर बाद में हर फ्रंट पर मुश्किलें जागने का डर।

कुंभ: सितारा दोपहर तक टैंशन, परेशानी रखने वाला, जबकि बाद में आपकी पैठ बढ़ेगी, धाक छाप बढ़ेगी।

मीन : सितारा दोपहर तक बेहतर, प्रोग्रामिंग-प्लानिंग सिरे चढ़ेगी, मगर बाद में कदम-कदम पर रुकावटों के साथ निपटना पड़ेगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

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