Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | द ताज स्टोरी: 'शोर नहीं, कंटेंट का कमाल- 6 हफ्तों की बॉक्स ऑफिस जीत'

द ताज स्टोरी: 'शोर नहीं, कंटेंट का कमाल- 6 हफ्तों की बॉक्स ऑफिस जीत'

Edited By Updated: 12 Jan, 2026 02:15 PM

a victory for content driven cinema

फिल्म 'द ताज स्टोरी' हाल के समय की सबसे चर्चित और व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में से एक बनकर उभरी है। इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया, बल्कि भारत और विदेशों में दर्शकों के दिल भी जीत लिए।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। फिल्म 'द ताज स्टोरी' हाल के समय की सबसे चर्चित और व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में से एक बनकर उभरी है। इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया, बल्कि भारत और विदेशों में दर्शकों के दिल भी जीत लिए। मात्र ₹11 करोड़ के सीमित बजट में बनी इस फिल्म ने ₹30 करोड़ से अधिक का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और लगातार छह मजबूत सप्ताहों तक सिनेमाघरों में सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर स्वयं को एक बड़ी हिट के रूप में स्थापित किया।

द ताज स्टोरी को खास बनाता है इसका साहसी और प्रभावशाली कथानक, जो ताजमहल से जुड़े वास्तविक और अब तक अनकहे सच को सामने लाता है। यह विषय पीढ़ियों से लोगों को आकर्षित करता रहा है, लेकिन इसे इतनी गहराई, संवेदनशीलता और सिनेमाई ईमानदारी के साथ बहुत कम फिल्मों ने प्रस्तुत किया है। दर्शकों ने इस नए दृष्टिकोण को खुले दिल से स्वीकार किया और फिल्म की सच्चाई, साहस और प्रामाणिकता की जमकर सराहना की।

द ताज स्टोरी ने अपनी पकड़ बनाए रखी
बाहुबली: द एपिक, दे दे प्यार दे 2, हक और मस्ती जैसी बड़ी और चर्चित फिल्मों के साथ और बाद में रिलीज़ होने के बावजूद, द ताज स्टोरी ने न केवल अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी, बल्कि छह हफ्तों तक अपनी दमदार थिएटर रन जारी रखते हुए सभी अपेक्षाओं से बेहतर प्रदर्शन किया। फिल्म की निरंतर बॉक्स ऑफिस सफलता यह साबित करती है कि सशक्त कंटेंट और ईमानदार कहानी बड़े बजट और भव्यता पर भारी पड़ सकती है।

फिल्म की एक बड़ी खासियत है परेश रावल का सशक्त और प्रभावशाली अभिनय, जिसे दर्शकों और समीक्षकों ने उनके हालिया करियर के सबसे दमदार प्रदर्शनों में से एक बताया है। उनके अभिनय ने कहानी को गहराई और भावनात्मक वजन दिया, जिससे ताजमहल की सच्चाई और अधिक प्रभावशाली ढंग से दर्शकों तक पहुँची।

और ये भी पढ़े

वर्ड-ऑफ-माउथ को और भी मजबूत करता है
आलोचनात्मक रूप से सराही गई और व्यावसायिक रूप से सफल, द ताज स्टोरी को एक पूरी तरह से योग्य सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इसकी पटकथा, शानदार निर्देशन, अभिनय और विषय की प्रासंगिकता की हर स्तर पर प्रशंसा हुई है। छह सप्ताह तक दर्शकों की रुचि बनाए रखना फिल्म की मजबूत वर्ड-ऑफ-माउथ लोकप्रियता को और भी मजबूत करता है।

फिल्म का निर्माण CA सुरेश झा ने किया
इस फिल्म का निर्माण CA सुरेश झा ने किया है, जिनकी दूरदर्शिता ने इस सशक्त कहानी को बड़े पर्दे तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म का लेखन और निर्देशन तुषार अमरीश गोयल ने अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया है, जिनकी स्पष्ट सोच और निडर प्रस्तुति को व्यापक सराहना मिली है। वहीं क्रिएटिव प्रोड्यूसर विकास राधेशाम ने अपनी रचनात्मक दृष्टि से फिल्म को भावनात्मक और सिनेमाई रूप से मजबूती प्रदान की है।

छह हफ्तों की सफल बॉक्स ऑफिस यात्रा, शानदार कलेक्शन और लंबे समय तक रहने वाले सांस्कृतिक प्रभाव के साथ, द ताज स्टोरी आज एक ऐसी सार्थक फिल्म के रूप में खड़ी है जो सच कहने का साहस रखती है-और उसी साहस के लिए दर्शकों द्वारा भरपूर सम्मान और समर्थन प्राप्त करती है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!