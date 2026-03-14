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बर्थडे सेलिब्रेशन छोड़ काम में जुटे आमिर खान, क्या 'एक दिन' की तैयारियों की वजह से टाइट है शेड्यूल?

Edited By Updated: 14 Mar, 2026 06:40 PM

aamir khan skips birthday celebration busy with ek din post production

आम तौर पर हर साल आमिर खान अपने जन्मदिन पर मीडिया और फैंस से मुलाकात करते हैं और अपने घर के बाहर जुटे प्रशंसकों का अभिवादन भी करते हैं। लेकिन इस बार उनका जन्मदिन पहले की तुलना में काफी सादा नजर आ रहा है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक Aamir Khan आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। दशकों से अपने दमदार अभिनय और अलग तरह की फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले आमिर ने इंडस्ट्री में एक ऐसी विरासत बनाई है जिसने करोड़ों दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है।

आम तौर पर हर साल आमिर खान अपने जन्मदिन पर मीडिया और फैंस से मुलाकात करते हैं और अपने घर के बाहर जुटे प्रशंसकों का अभिवादन भी करते हैं। लेकिन इस बार उनका जन्मदिन पहले की तुलना में काफी सादा नजर आ रहा है।

‘Ek Din’ की वजह से टाइट है सुपरस्टार का शेड्यूल
करीबी सूत्रों के अनुसार, आमिर खान इस समय अपनी आने वाली फिल्म एक दिन के पोस्ट-प्रोडक्शन काम में पूरी तरह व्यस्त हैं। यह फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें आमिर के बेटे जुनैद खान और साउथ की चर्चित अभिनेत्री साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं।

बताया जा रहा है कि आमिर इस प्रोजेक्ट से बतौर प्रोड्यूसर जुड़े हैं और फिल्म के हर छोटे-बड़े काम पर खुद नजर रख रहे हैं। जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज डेट करीब आ रही है, उनका पूरा फोकस इसे समय पर और बेहतर तरीके से पूरा करने पर है।

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जश्न की जगह काम को दी प्राथमिकता
सूत्र ने बताया कि इस साल आमिर खान ने अपने 61वें जन्मदिन पर किसी बड़े सेलिब्रेशन की योजना नहीं बनाई है दरअसल, फिल्म के पोस्ट-प्रोडक्शन का काम तेजी से चल रहा है और आमिर हर तकनीकी पहलू एडिटिंग, साउंड और फाइनल कट पर खास ध्यान दे रहे हैं। इसी वजह से उनका शेड्यूल बेहद व्यस्त बताया जा रहा है।

आमिर और मंसूर खान की सुपरहिट जोड़ी की वापसी
फिल्म ‘Ek Din’ की सबसे खास बात यह है कि इसके जरिए आमिर खान और फिल्ममेकर मंसूर खान कई सालों बाद फिर से साथ काम कर रहे हैं। यह वही जोड़ी है जिसने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी हैं, जिनमें
    Qayamat Se Qayamat Tak
    Jo Jeeta Wohi Sikandar
    Akele Hum Akele Tum
    Jaane Tu… Ya Jaane Na

जैसी फिल्में शामिल हैं। ऐसे में इस जोड़ी की वापसी ने दर्शकों के बीच पहले से ही काफी उत्साह पैदा कर दिया है।

कब रिलीज होगी एक दिन
Aamir Khan Productions के बैनर तले बन रही इस फिल्म का निर्देशन Sunil Pandey कर रहे हैं। फिल्म को आमिर खान, मंसूर खान और Aparna Purohit मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। रोमांस से भरपूर यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है और फैंस को उम्मीद है कि यह फिल्म एक बार फिर आमिर खान के बैनर की यादगार फिल्मों की सूची में शामिल होगी।

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