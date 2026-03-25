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Kanya Pujan 2026 Date: चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन 26 या 27 मार्च? जानें सही तारीख और शुभ मुहूर्त

Edited By Updated: 25 Mar, 2026 08:24 AM

kanya pujan 2026 date

Kanya Pujan 2026 Date: चैत्र नवरात्रि के दौरान अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि कन्याओं को देवी माता दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करने से नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हर वर्ष...

Kanya Pujan 2026 Date: चैत्र नवरात्रि के दौरान अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि कन्याओं को देवी माता दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करने से नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हर वर्ष श्रद्धालुओं के मन में यह प्रश्न रहता है कि कन्या पूजन अष्टमी पर करें या नवमी पर। वर्ष 2026 में भी अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ने के कारण लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

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कन्या पूजन कब है 2026?
पंचांग के अनुसार, इस वर्ष कन्या पूजन 26 मार्च 2026 को किया जाएगा। अष्टमी तिथि इसी दिन सुबह तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसी कारण अष्टमी और नवमी दोनों मानने वाले श्रद्धालु 26 मार्च को ही कन्या पूजन करेंगे। हालांकि, जो लोग उदया तिथि के अनुसार नवमी मनाते हैं, वे 27 मार्च 2026 को भी कन्या पूजन कर सकते हैं।

कन्या पूजन मुहूर्त 2026
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन हवन के बाद किया जाता है।

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शुभ समय: सुबह 6:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक इस दौरान किया गया पूजन अत्यंत फलदायी माना जाता है।

कन्या पूजन का महत्व
कन्या पूजन को नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसमें छोटी कन्याओं को देवी माता दुर्गा का रूप मानकर उनकी सेवा और पूजा की जाती है। मान्यता है कि बिना कन्या पूजन के नवरात्रि व्रत अधूरा रहता है और पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती।

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कन्या पूजन कैसे करें? (पूजन विधि)
घर में छोटी कन्याओं को आमंत्रित करें।
उनके चरण धोकर उन्हें सम्मानपूर्वक आसन पर बैठाएं।
माथे पर तिलक लगाएं और कलावा बांधें।
उन्हें हलवा, चना और पूरी का भोग कराएं।
भोजन के बाद दक्षिणा और उपहार दें।
अंत में उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें।

यह प्रक्रिया श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

ध्यान रखने योग्य बातें
कन्याओं का सम्मान पूरे मन से करें।
भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए।
पूजन के समय घर का वातावरण सकारात्मक रखें।

कन्या पूजन 2026 को लेकर जो भ्रम बना हुआ है, वह अब स्पष्ट हो चुका है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 26 मार्च 2026 को कन्या पूजन करना सबसे अधिक शुभ रहेगा। हालांकि, कुछ लोग 27 मार्च को भी नवमी के अनुसार यह पूजन कर सकते हैं।

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